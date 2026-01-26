Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5060_f1d8ab4d34
Coahuila

Piden no politizar muerte de joven en Torreón

Autoridades municipales calificaron de reprobable el uso de la muerte del joven con fines personales o para impulsar proyectos políticos

  • 26
  • Enero
    2026

Luego de los lamentables hechos ocurridos en Torreón, donde un joven perdió la vida, situación que ya fue aclarada a la familia sobre las circunstancias del deceso, el alcalde Román Alberto Cepeda expresó su pesar por un suceso que enluta a una familia lagunera.

El edil calificó como reprobable que algunos personajes políticos intentaran utilizar esta tragedia con fines personales o para impulsar proyectos políticos, en lugar de mostrar respeto y solidaridad.

Cepeda González aseguró que, pese a lo ocurrido, el municipio de Torreón continuará reforzando las acciones en materia de seguridad, así como los programas de prevención enfocados en evitar el consumo inmoderado de alcohol entre los jóvenes y el uso de drogas. Subrayó que estas medidas buscan proteger a la población y evitar que hechos similares vuelvan a presentarse en la ciudad.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, también lamentó que algunas personas hayan intentado aprovechar la situación para darse a conocer, incluso difundiendo versiones sin sustento. Recalcó que lo más importante en estos casos es respetar el dolor de la familia, brindarles respuestas claras y actuar con responsabilidad, sin agravar aún más la pérdida del joven.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T085614_483_d473bd355c
Seúl confirma que ha recibido la carta de Sheinbaum sobre BTS
nl_carretera_nacional_0765896ba7
Alertan riesgo vial en Carretera Nacional tras accidentes
activan_refugios_tormenta_invernal_coahuila_6fc8de53dc
Activan refugios por tercera tormenta invernal en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

gilberto_mora_rayados_0a074baeb3
Lesión dejaría fuera a Gilberto Mora ante Rayados
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T133934_864_d2df95a228
Alcanzan temperaturas de hasta 50°C por ola de calor en Australia
cinta_policia_1_6e249aa93b
Aseguran más de mil litros de combustible en costas de Michoacán
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×