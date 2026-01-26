Piden no politizar muerte de joven en Torreón

Luego de los lamentables hechos ocurridos en Torreón, donde un joven perdió la vida, situación que ya fue aclarada a la familia sobre las circunstancias del deceso, el alcalde Román Alberto Cepeda expresó su pesar por un suceso que enluta a una familia lagunera.

El edil calificó como reprobable que algunos personajes políticos intentaran utilizar esta tragedia con fines personales o para impulsar proyectos políticos, en lugar de mostrar respeto y solidaridad.

Cepeda González aseguró que, pese a lo ocurrido, el municipio de Torreón continuará reforzando las acciones en materia de seguridad, así como los programas de prevención enfocados en evitar el consumo inmoderado de alcohol entre los jóvenes y el uso de drogas. Subrayó que estas medidas buscan proteger a la población y evitar que hechos similares vuelvan a presentarse en la ciudad.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, también lamentó que algunas personas hayan intentado aprovechar la situación para darse a conocer, incluso difundiendo versiones sin sustento. Recalcó que lo más importante en estos casos es respetar el dolor de la familia, brindarles respuestas claras y actuar con responsabilidad, sin agravar aún más la pérdida del joven.

Comentarios