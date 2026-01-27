Realiza FIDECITRUS brigada de servicios en Allende

Con una destacada participación ciudadana, FIDECITRUS, en coordinación con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, realizó con éxito la brigada “FIDECITRUS Contigo” en el Macrocentro Comunitario de Allende, acercando servicios de salud, bienestar y orientación social a las familias del municipio.

Durante la jornada se ofrecieron servicios a bajo costo, como entrega de lentes y descuentos en cirugías de cataratas, además de atención médica y odontológica gratuita, asesoría jurídica, corte de cabello, módulos de Agua y Drenaje y de la Universidad Ciudadana, así como talleres de pintura y manualidades para niñas, niños y adultos.

El director general de FIDECITRUS, Luis Eduardo Cavazos, destacó que la respuesta de la ciudadanía confirma la necesidad de continuar impulsando este tipo de acciones para fortalecer el bienestar de las familias con una atención cercana y humana.

Por su parte, la subsecretaria de Igualdad e Inclusión, Eva Lozano, reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para llevar más brigadas y apoyos a los municipios de la zona citrícola.

Finalmente, Cavazos Morales subrayó que FIDECITRUS continuará impulsando proyectos sociales y productivos, como el Mercado del Emprendedor, para fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la región.

