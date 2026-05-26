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Coahuila

Llega a Coahuila primera aula móvil para educación de adultos

Durante el arranque oficial en Saltillo, Alejandra Méndez, representante de Fundación Traxión, informó que esta unidad es la número 19 que opera en el país

  • 26
  • Mayo
    2026

Coahuila puso en marcha la primera aula móvil del programa “Ruta por la Educación”, una estrategia impulsada por Fundación Traxión para acercar oportunidades educativas a jóvenes y adultos que no han concluido su primaria o secundaria, principalmente en comunidades alejadas y zonas con rezago educativo.

Durante el arranque oficial en Saltillo, Alejandra Méndez, representante de Fundación Traxión, informó que esta unidad es la número 19 que opera en el país y marca el inicio del programa en territorio coahuilense, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Instituto Estatal de Educación para Adultos y el Gobierno de Coahuila.

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La directiva señaló que el objetivo es acercar la educación a personas que por razones económicas, laborales o familiares no tuvieron oportunidad de continuar sus estudios, mediante aulas móviles completamente equipadas que puedan trasladarse directamente a las comunidades.

Explicó que el autobús cuenta con capacidad para 16 estudiantes y está equipado con computadoras, internet satelital, aire acondicionado, pantallas, impresora, mobiliario académico y material didáctico, con el propósito de ofrecer espacios dignos y funcionales para el aprendizaje.

Alejandra Méndez destacó que uno de los principales retos ha sido garantizar conectividad en zonas rurales, por lo que recientemente se incorporó internet satelital para mejorar el acceso a plataformas educativas y permitir el funcionamiento simultáneo de los equipos de cómputo.

Indicó que Fundación Traxión busca convertir la movilidad en una herramienta de transformación social, utilizando la infraestructura de transporte para llevar educación a personas que viven en condiciones de rezago educativo.

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Durante su mensaje, también subrayó que detrás de cada persona que no concluyó sus estudios existe una historia de esfuerzo, trabajo y obstáculos, por lo que consideró que la educación representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida, fortalecer la autonomía y abrir nuevas oportunidades laborales.

La representante de Fundación Traxión reconoció además la colaboración entre iniciativa privada, sociedad civil y gobierno estatal para hacer posible el proyecto, al asegurar que las alianzas permiten ampliar el alcance de programas educativos y generar un mayor impacto social en las comunidades.


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