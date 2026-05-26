UAdeC advierte investigación por video de aspirante en fiesta

Luego de la difusión de un video en redes sociales donde aparece Óscar Nájera, aspirante a dirigir la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, conviviendo con estudiantes y consumiendo bebidas durante un evento organizado por él mismo, el rector Octavio Pimentel Martínez señaló que el tema podría ser revisado oficialmente si se presenta una inconformidad ante el Consejo Universitario.

El dirigente universitario explicó que cualquier señalamiento deberá atenderse conforme a los procedimientos establecidos dentro de la institución, por lo que correspondería a las instancias competentes determinar si existió alguna falta relacionada con el comportamiento mostrado en el material audiovisual que circula en plataformas digitales.

Pimentel Martínez destacó además que el Código de Ética y Conducta de la máxima casa de estudios debe aplicarse sin excepciones entre todos los miembros de la comunidad universitaria, reiterando que las normas internas no pueden utilizarse de manera selectiva ni con criterios discrecionales.

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