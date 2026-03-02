Podcast
Nuevo León

Capacitan a policías en defensa ante ataques con drones

Ante el aumento de turistas nacionales y extranjeros por la Copa FIFA 2026, las autoridades municipales reforzaron la preparación en materia de seguridad

  • 02
  • Marzo
    2026

Elementos de la Policía de Monterrey recibieron capacitación especializada en defensa y respuesta ante amenazas con drones, como parte de la estrategia de seguridad rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

¿En qué consiste la capacitación contra amenazas con drones?

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, recorrió diversas aulas de la Academia municipal para supervisar el curso “Respuesta a amenazas de sistemas no tripulados” (RUST), enfocado en la atención de incidentes relacionados con el uso malicioso de drones.

Durante su mensaje, el edil reconoció el compromiso de los oficiales por continuar con su preparación y destacó que los nuevos conocimientos permitirán prevenir, coordinar y actuar de manera profesional ante este tipo de riesgos, especialmente ante la magnitud del evento deportivo internacional.

Alianza internacional para capacitar a policías

La capacitación surge de una alianza internacional entre la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EUA y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de EUA.

El objetivo es capacitar a primeros respondientes en protocolos de acción y mitigación de riesgos ante amenazas derivadas del uso de sistemas no tripulados.

Academia de Policía de Monterrey fue elegida como sede

La Academia de Policía de Monterrey fue seleccionada como sede para el desarrollo del curso debido a sus capacidades académicas, operativas y de infraestructura.

Además de los elementos regiomontanos, participan corporaciones de otros municipios, así como de los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Refuerzan preparación rumbo al Mundial 2026

v, derechos humanos, protección civil y atención al visitante.

La estrategia también incluye capacitación en idioma inglés y el uso de armas no letales para mejorar la respuesta de los cuerpos de seguridad durante el evento internacional.


