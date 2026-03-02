Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
gobernador_coahuila_adf6f27e5d
Coahuila

Urge MJS solución definitiva para AHMSA tras subasta fallida

El gobernador expresó que espera que el Gobierno Federal asuma el tema como prioridad y facilite una nueva convocatoria

  • 02
  • Marzo
    2026

Tras declararse desierta la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, urgió al Gobierno Federal y al Poder Judicial a actuar con mayor determinación para resolver la situación y dar certeza a trabajadores y a la Región Centro.

Incertidumbre para trabajadores y familias

El mandatario señaló que este nuevo retraso representa más tiempo de incertidumbre para las familias afectadas y consideró prioritario estructurar financieramente el proceso para avanzar hacia una nueva licitación y la eventual reactivación de la empresa.

Proceso detenido tras subasta desierta

Indicó que, aunque se lograron avances en acuerdos entre trabajadores, acreedores y autoridades, la declaración de subasta desierta frena el proceso para asignar a un nuevo operador que reactive la producción y cumpla con las obligaciones laborales.

Llamado a priorizar el caso AHMSA

El gobernador expresó que espera que el Gobierno Federal asuma el tema como prioridad y facilite una nueva convocatoria que permita cerrar el proceso jurídico y económico.

Jiménez Salinas reiteró que la quiebra de AHMSA impactó de forma severa a la Región Centro y Carbonífera, por lo que su reactivación es fundamental para la estabilidad económica de Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

1497733_6faad441bd
Coahuila pide analizar violencia vicaria en Código Penal
Whats_App_Image_2026_01_01_at_8_27_01_AM_730f81cd09
Piden sea prioridad pago a extrabajadores en venta de AHMSA
claudia_sheinbaum_0a8548be8b
Sheinbaum enviará esta tarde su iniciativa de reforma electoral
publicidad

Últimas Noticias

escena_game_of_thrones_6c963fbd04
Warner Bros estaría preparando una película de 'Game of Thrones'
escena_el_yerno_692bc436cb
Estrenará Gerardo Naranjo 'El yerno' el próximo 1 de mayo
pentagono_a9b06d583e
Pentágono identifica a militares muertos en ataque iraní
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×