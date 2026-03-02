Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ebc0ee9e_58a0_4504_a59c_76c505f67b47_19ec6493e7
Coahuila

Muere joven de 21 años ahogado en cascada de Arteaga

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal para acordonar el área, mientras que paramédicos de Arteaga confirmaron el deceso del joven

  • 02
  • Marzo
    2026

Un joven de 21 años perdió la vida por ahogamiento en la cascada del rancho El Salto, ubicada en el ejido Potrero de Ábrego, en el municipio de Arteaga.

El hecho, registrado este fin de semana, movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como a corporaciones municipales y cuerpos de auxilio.

La persona fallecida fue identificada como José Ángel Torres Gaona, de 21 años de edad.

¿Cómo ocurrió el ahogamiento en la cascada de Arteaga?

De acuerdo con el testimonio de Horacio Reyes Gutiérrez, alrededor de las 13:00 horas acudió a la cascada en compañía de su hijo, Iker Abdiel, de 12 años, y del ahora occiso, con la intención de recolectar piedra caliche en la zona.

Tras concluir la actividad, los tres se dirigieron a la orilla de la cascada e ingresaron al agua pese a no saber nadar.

Resbaló de una piedra y cayó a una zona profunda

Según la declaración, José Ángel se adentró más en el cuerpo de agua y se colocó sobre una piedra, desde donde resbaló y cayó a una zona profunda.

El acompañante señaló que intentó auxiliarlo; sin embargo, al no saber nadar, salió del agua y pidió apoyo a personas que se encontraban en el área de asadores.

Intentaron reanimarlo tras sacarlo del agua

Luis Enrique Díaz Herrera, de 30 años, quien se encontraba a unos 50 metros del lugar, acudió en auxilio, ingresó al agua y logró localizar al joven en el fondo.

Lo trasladó a la orilla y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin que respondiera.

36d0696e-8dee-46aa-9b3e-085bba458766.jpeg

Autoridades confirmaron el fallecimiento

Posteriormente arribaron elementos de la Policía Municipal para acordonar el área, mientras que paramédicos de Arteaga confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y las diligencias correspondientes.

Un joven de 21 años perdió la vida por ahogamiento en la cascada del rancho El Salto, ubicada en el ejido Potrero de Ábrego, en el municipio de Arteaga.

El hecho, registrado este fin de semana, movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como a corporaciones municipales y cuerpos de auxilio.

La persona fallecida fue identificada como José Ángel Torres Gaona, de 21 años de edad.

¿Cómo ocurrió el ahogamiento en la cascada de Arteaga?

De acuerdo con el testimonio de Horacio Reyes Gutiérrez, alrededor de las 13:00 horas acudió a la cascada en compañía de su hijo, Iker Abdiel, de 12 años, y del ahora occiso, con la intención de recolectar piedra caliche en la zona.

Tras concluir la actividad, los tres se dirigieron a la orilla de la cascada e ingresaron al agua pese a no saber nadar.

Resbaló de una piedra y cayó a una zona profunda

Según la declaración, José Ángel se adentró más en el cuerpo de agua y se colocó sobre una piedra, desde donde resbaló y cayó a una zona profunda.

El acompañante señaló que intentó auxiliarlo; sin embargo, al no saber nadar, salió del agua y pidió apoyo a personas que se encontraban en el área de asadores.

Intentaron reanimarlo tras sacarlo del agua

Luis Enrique Díaz Herrera, de 30 años, quien se encontraba a unos 50 metros del lugar, acudió en auxilio, ingresó al agua y logró localizar al joven en el fondo.

Lo trasladó a la orilla y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin que respondiera.

36d0696e-8dee-46aa-9b3e-085bba458766.jpeg

Autoridades confirmaron el fallecimiento

Posteriormente arribaron elementos de la Policía Municipal para acordonar el área, mientras que paramédicos de Arteaga confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y las diligencias correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

OBJ_20260228_T153920_S0012_I_1_1_1_41_3_1_ebc68d763a
Lila Downs lanza album como respuesta a la ansiedad social
presunto_homicida_hermano_funcionario_arteaga_e914b4820a
Acusan a hermano de funcionario de Arteaga por homicidio de joven
asalto_consulado_eua_pakistan_9b6be8b319
Suman nueve muertos tras asalto a consulado de EUA en Pakistán
publicidad

Últimas Noticias

escena_game_of_thrones_6c963fbd04
Warner Bros estaría preparando una película de 'Game of Thrones'
escena_el_yerno_692bc436cb
Estrenará Gerardo Naranjo 'El yerno' el próximo 1 de mayo
pentagono_a9b06d583e
Pentágono identifica a militares muertos en ataque iraní
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
SAMUEL_garcia_fuerza_civil_2828fd3e42
Fortalece Samuel García nuevo cuartel de Fuerza Civil
publicidad
×