Muere joven de 21 años ahogado en cascada de Arteaga

Un joven de 21 años perdió la vida por ahogamiento en la cascada del rancho El Salto, ubicada en el ejido Potrero de Ábrego, en el municipio de Arteaga.

El hecho, registrado este fin de semana, movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como a corporaciones municipales y cuerpos de auxilio.

La persona fallecida fue identificada como José Ángel Torres Gaona, de 21 años de edad.

¿Cómo ocurrió el ahogamiento en la cascada de Arteaga?

De acuerdo con el testimonio de Horacio Reyes Gutiérrez, alrededor de las 13:00 horas acudió a la cascada en compañía de su hijo, Iker Abdiel, de 12 años, y del ahora occiso, con la intención de recolectar piedra caliche en la zona.

Tras concluir la actividad, los tres se dirigieron a la orilla de la cascada e ingresaron al agua pese a no saber nadar.

Resbaló de una piedra y cayó a una zona profunda

Según la declaración, José Ángel se adentró más en el cuerpo de agua y se colocó sobre una piedra, desde donde resbaló y cayó a una zona profunda.

El acompañante señaló que intentó auxiliarlo; sin embargo, al no saber nadar, salió del agua y pidió apoyo a personas que se encontraban en el área de asadores.

Intentaron reanimarlo tras sacarlo del agua

Luis Enrique Díaz Herrera, de 30 años, quien se encontraba a unos 50 metros del lugar, acudió en auxilio, ingresó al agua y logró localizar al joven en el fondo.

Lo trasladó a la orilla y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin que respondiera.

Autoridades confirmaron el fallecimiento

Posteriormente arribaron elementos de la Policía Municipal para acordonar el área, mientras que paramédicos de Arteaga confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y las diligencias correspondientes.

