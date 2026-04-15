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Coahuila

Stellantis prepara nuevos proyectos en Coahuila;

El gobernador también descartó versiones sobre despidos masivos en la empresa, al señalar que la información oficial apunta a una tendencia de continuidad

  • 15
  • Abril
    2026

La empresa Stellantis prepara nuevos proyectos de inversión en Coahuila, en medio de un escenario de mayor estabilidad en el sector automotriz y sin planes de recorte laboral, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Proyectos confirmados, pero aún sin anunciar

El mandatario señaló que ya existen inversiones confirmadas para la entidad, aunque su anuncio se mantiene reservado a petición de la propia empresa, que será la encargada de hacerlos públicos en su momento.

Indicó que, más allá de los anuncios, lo relevante es que los proyectos se concreten y generen empleos, por lo que el gobierno estatal mantendrá una postura de respeto hacia las decisiones del sector privado.

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Diálogo activo con la empresa automotriz

Explicó que la relación con Stellantis se mantiene activa, con diálogo permanente para impulsar nuevas líneas de desarrollo industrial, particularmente en la región sureste del estado.

El gobernador también descartó versiones sobre despidos masivos en la empresa, al señalar que la información oficial apunta a una tendencia de continuidad operativa y posible crecimiento.

Añadió que el flujo de inversiones en el sector automotriz ha comenzado a normalizarse, lo que permite avanzar de forma más ágil en nuevos proyectos.

Finalmente, insistió en que la información sobre inversiones debe confirmarse a través de fuentes oficiales, como las propias empresas o autoridades, para evitar especulación en torno a uno de los sectores clave de la economía estatal.

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