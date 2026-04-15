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Finanzas

Bolsa de Corea del Sur sube ante posible diálogo de EUA e Irán

En su inicio de operaciones de este jueves, el Kospi creció 1% en medio del optimismo por una eventual reanudación de las negociaciones de paz

  • 15
  • Abril
    2026

Las bolsas de todo el mundo han sido un sube y baja desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pero este jueves, tiempo local, el principal índice de la Bolsa de Corea del Sur, el Kospi, creció arriba del 1% en su apertura en medio del optimismo por una eventual reanudación de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

Y es que en tan solo media hora después de su apertura, el indicador subía un 1,32 %, o 80,52 puntos, hasta situarse en 6.171,91 unidades.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también avanzaba un 1,02 % o 11,78 puntos, hasta los 1.164,21 enteros.

Este incremento en la bolsa sucroeana se produce en medio del optimismo de una posible segunda ronda de pláticas para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, después del fracaso de las primeras negociaciones el pasado fin de semana.

En el sector de los semiconductores, las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, y de su principal rival, SK Hynix, se mantenían planas.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor saltaba más del 6 % y su empresa hermana Kia hacía lo propio, creciendo por encima del 3 %.


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