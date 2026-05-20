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Finanzas

Mantiene México costos de diésel pese a presiones internacionales

El diésel ronda entre los $27 y $28 pesos por litro en el país, mientras que países como Filipinas ya enfrentan problemas de escasez energética

  • 20
  • Mayo
    2026

Representantes del sector de transporte de carga destacaron que México ha logrado mantener estabilidad en el costo del diésel frente al panorama internacional, evitando un impacto mayor en la inflación y en las cadenas logísticas. 

Líderes empresariales y autoridades federales coincidieron en que el autotransporte continúa siendo un pilar estratégico para la economía nacional y para la relación comercial con Estados Unidos en el contexto de la revisión del T-MEC. 

En el marco de la Expo Proveedores del Transporte y Logística Monterrey 2026, Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que el principal reto para el sector continúa siendo el precio del diésel, aunque reconoció las acciones del gobierno federal para contener incrementos. 

“México ha sido resiliente en eso, entonces nosotros apremiamos todo el apoyo que hemos tenido del gobierno federal para tratar de mitigarlo y que esto no impacte, porque a final de cuentas esto lo único que provoca es una inflación”, afirmó. 

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Agregó que actualmente el diésel ronda entre los $27 y $28 pesos por litro, mientras que países como Filipinas ya enfrentan problemas de escasez energética. 

El dirigente transportista explicó que la flota nacional de autotransporte de carga asciende a cerca de 800,000 vehículos motrices registrados en el Servicio Público Federal, con una antigüedad promedio de 19 años. 

Ante ello, Canacar trabaja con armadoras y autoridades para impulsar incentivos financieros y fiscales que permitan renovar unidades. 

“También nosotros estamos buscando ya a la Cámara del Acero porque también hay vehículos que ya no deben de transitar”, indicó Ramos Melo al referirse a un esquema de chatarrización que incentive la sustitución de unidades obsoletas. 

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Durante la inauguración de la expo, Ramos Melo destacó la relevancia de Nuevo León para la industria logística y comercial del país. 

Señaló que en la entidad existen 15,000 permisionarios de autotransporte de carga y 85,000 vehículos motrices registrados. 

Además, detalló que alrededor de 300,000 vehículos de carga transitan cada mes por el estado, equivalente a 3.5 millones al año. 

“Hablar de Nuevo León es hablar de productividad, de industria y de ser realmente un pilar en la economía”, expresó. 

No obstante, el presidente de la Canacar advirtió que la seguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector transportista, especialmente en rutas del centro del país. 

“También tenemos nosotros muchos obstáculos, muchos retos que tenemos que seguir trabajando, si bien hablábamos del T-MEC, pero tenemos otros que afectan mucho a nuestro sector, empezando por el tema de seguridad que afecta a nuestros operadores”, señaló. 

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Por su parte, Luis Ruiz Hernández, director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que el país cuenta con más de 290,000 permisionarios y una flota cercana a 2 millones de vehículos. 

Detalló que el sector de transporte de carga mueve el 58% de la carga doméstica, equivalente a 572 millones de toneladas, y aporta el 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB). 

“El autotransporte de carga es sin duda una de las industrias de servicios más importantes e indispensables para el funcionamiento de nuestra economía”, subrayó.


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