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Coahuila

IMSS logra contratación histórica de especialistas en Coahuila

La representación del IMSS en Coahuila señaló que el fortalecimiento de la plantilla médica busca ampliar la capacidad de respuesta

  • 20
  • Mayo
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social logró cubrir la totalidad de las plazas vacantes de médicos especialistas proyectadas para Coahuila tras incorporar a 420 profesionales durante la Jornada Nacional de Reclutamiento 2026, cifra considerada histórica para la entidad.

Coahuila destaca a nivel nacional en contratación médica

De acuerdo con el IMSS, el resultado colocó a Coahuila entre las cinco representaciones del país con mayor incorporación de personal médico especializado durante el proceso realizado en marzo en la Ciudad de México.

Las nuevas contrataciones permitirán fortalecer la atención en hospitales y clínicas de distintas regiones del estado, particularmente en áreas con alta demanda como Cardiología, Neurología, Nefrología, Traumatología, Pediatría, Urgencias, Ginecología y Neurocirugía.

El mayor número de especialistas fue asignado a Saltillo con 149 médicos, seguido de Torreón con 134, Ciudad Acuña con 43, Monclova con 34, Sabinas con 31, Piedras Negras con 26 y Parras de la Fuente con tres.

El instituto destacó que ciudades como Saltillo alcanzaron coberturas cercanas al 100 por ciento en especialidades prioritarias como Nefrología, Neurología, Neurocirugía y Traumatología y Ortopedia.

Buscan reducir tiempos de atención en hospitales

La representación del IMSS en Coahuila señaló que el fortalecimiento de la plantilla médica busca ampliar la capacidad de respuesta y reducir tiempos de atención para derechohabientes en hospitales y unidades médicas del estado.

Añadió que el proceso de contratación y cobertura de plazas médicas continuará de manera permanente con el objetivo de mantener servicios especializados en todas las regiones de Coahuila.


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