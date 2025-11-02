Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_02_at_3_55_34_PM_f312090379
Nuevo León

Suma Nuevo León cuatro caídas a tumbas en Día de Muertos

Las visitas a los panteones por Día de Muertos dejaron varios reportes de emergencias en distintos municipios, activando cuerpos de rescate durante la jornada.

  • 02
  • Noviembre
    2025

Cuatro personas en caído al interior de tumbas en diversos cementerios de Nuevo León durante la celebración de Día de Muertos.

El primer incidente ocurrió en el municipio de Santiago a las 11:00 de la mañana y fue protagonizado por una mujer. La víctima, identificada como Olga de la Cruz, de 44 años, recordaba a un familiar enterrado en el Panteón Santo Domingo cuando sufrió la caída.

Elementos de Protección Civil municipal la rescataron de la fosa y la tuvieron que trasladar hasta la clínica 8 del IMSS, pues presentaba heridas en la cabeza, la pierna derecha, así como dolor cervical.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 3.54.57 PM.jpeg

Más tarde, a las 12:57 del mediodía se reportó otro accidente similar en la colonia Los Urdiales, en Monterrey. Fue dentro del Panteón Tepeyac donde un hombre de 37 años cayó de una altura aproximada de 1.20 metros mientras limpiaba una tumba.

Al arribo de los cuerpos de rescate ya había salido por sus propios medios, sin embargo, fue enviado al Hospital 21 del IMSS por una probable luxación en la clavícula derecha producto del golpe.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 3.55.34 PM (1).jpeg

Prácticamente a la par ocurría un tercer incidente en un camposanto del municipio de Santa Catarina, en la zona de Regio Parque Industrial. La persona que cayó es una joven de 23 años que se identificó como Gabriela Arzola, y quien recibió apoyo de otros visitantes para salir de la tumba.

Fuera del Área Metropolitana de Monterrey otro reporte movilizó a las corporaciones de emergencia, este, en Linares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sismografo_21470d456b
Terremoto de 6.3 grados deja al menos ocho muertos en Afganistán
INFO_7_UNA_FOTO_41_db274c6972
¿Cómo se celebra el Día de muertos en Lago de Pátzcuaro?
AP_25306253946968_2d1ae9ad58
Policía británica descarta terrorismo tras apuñalamientos en tren
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_inversion_directa_mexico_c1e3560e18
México destaca en la atracción de inversiones extranjeras
finanzas_plata_8637ed6496
Plata ¡brilla como nunca!: logra ganancia de 50% en seis meses
Whats_App_Image_2025_11_03_at_12_52_29_AM_af3d15126d
Brilla Nuevo León: sus equipos deportivos luchan por el título
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
thdsh_578448141d
Inaugura Mijes el Centro LIBRE más grande de México
publicidad
×