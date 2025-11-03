Cerrar X
4c77e2c7_e347_430c_af51_0f23be86c4fb_9bf4ff922f
Coahuila

Estudiantes montan altar en la colonia Gustavo Espinosa Mireles

Alumnos de la escuela primaria Juan Esquivel Espinoza, la secundaria Apolonio Avilés y jóvenes de nivel preparatoria montaron un alta

  • 03
  • Noviembre
    2025

Alumnos de la escuela primaria Juan Esquivel Espinoza, la secundaria Apolonio Avilés y jóvenes de nivel preparatoria realizaron una destacada actividad cultural en la colonia Gustavo Espinosa Mireles de Saltillo.

Desde temprana hora de este lunes 3 de noviembre, alrededor de las 7:00 de la mañana, comenzaron a montar un gran altar de muertos en las escalinatas del sector, para después llevar a cabo un colorido desfile con niños, adolescentes y jóvenes caracterizados como catrinas y catrines.

La iniciativa contó con el respaldo y la entusiasta participación de padres de familia.

Aunque algunos pudieron considerar que la celebración llegó unos días después de las fechas tradicionales, los docentes organizadores explicaron que el objetivo principal fue reforzar los valores de convivencia y rescate de las tradiciones mexicanas.

Señalaron que el Día de Muertos no solo se trata de recordar a los seres queridos, sino también de promover la unión familiar y el sentido de comunidad entre los habitantes del sector.

Asimismo, destacaron que actividades como ésta ayudan a fomentar un entorno más armonioso, fortaleciendo los lazos entre niños, jóvenes, padres y maestros.

Con estas acciones, la comunidad educativa busca dejar atrás las diferencias y promover el trabajo en equipo, convirtiendo las tradiciones culturales en una oportunidad para construir una sociedad más solidaria y libre de violencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_36_2e4e14912c
La historia detrás del Día de Muertos: orígenes y significado
Whats_App_Image_2025_11_01_at_8_29_13_PM_66c2bdcf1c
Familias celebran Día de Muertos en San Pedro
EH_UNA_FOTO_2025_11_01_T092834_120_62f705f38e
Sheinbaum dedica ofrenda en Palacio a las mujeres de México
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_30_11_PM_22ad6cc62d
Michoacán, atrapado por el crimen organizado
e404401b_df1a_42ff_a28f_c0b933503e56_2cd622b4aa
Dipetre garantiza pago puntual a pensionados en Coahuila
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_27_07_AM_055d9b95ce
Andy Cartagena, Juan Fernando y Sergio Garza… ¡En Monterrey!
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×