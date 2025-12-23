Podcast
Coahuila

Vinculan a proceso a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz

La ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, fue vinculada a proceso por ejercicio indebido de funciones. El juez encontró elementos que la implican

  • 23
  • Diciembre
    2025

La ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, ha sido vinculada a proceso por un juez tras encontrar elementos que la implican en delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su gestión al frente del ayuntamiento.

La jueza Martha Eugenia Dávila tomó esta decisión tras una audiencia que se extendió por cerca de 16 horas, concluyendo en la madrugada de este martes. Flores Guerra llegó al Centro de Justicia Penal de Saltillo poco después de las 9:00 horas, acompañada de su madre y su abogado, y reiteró su postura de ser víctima de una persecución política.

Durante la audiencia, se determinó que el plazo para la investigación complementaria podría extenderse hasta seis meses. Como medida cautelar, Tania Flores deberá presentarse a firmar cada dos meses.

La ex alcaldesa y su defensa han anunciado su intención de interponer amparos, argumentando que las acusaciones en su contra carecen de un sustento adecuado. Hasta el momento, se ha señalado que a su administración se le han observado más de 40 millones de pesos, de los cuales se están enjuiciando 23 millones de pesos provenientes de recursos estatales, mientras que el resto es competencia de la auditoría superior federal.


