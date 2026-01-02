Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
pocholo_choca_provoca_incendio_huye_saltillo_coahuila_ad21012e82
Coahuila

Conductor choca, se fuga y abandona a su pareja; iban a Mazatlán

Tras el impacto y en medio de la confusión, el automovilista decidió darse a la fuga, dejando abandonada a su acompañante

  • 02
  • Enero
    2026

Un hombre conocido como "El Pocholo" protagonizó un accidente vial en la colonia Fundadores, en Saltillo, Coahuila, luego de chocar contra una camioneta que se encontraba estacionada y estar a punto de provocar el incendio total de su vehículo. Tras el impacto y en medio de la confusión, el automovilista decidió darse a la fuga, dejando abandonada a su acompañante en el lugar.

El percance ocurrió alrededor del mediodía, cuando el automóvil comenzó a incendiarse tras la colisión. Vecinos del sector intervinieron de inmediato para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas.

¿Qué ocurrió con la mujer que quedó en el sitio?

La acompañante, identificada como pareja del hombre, de 41 años, permaneció en el lugar tras el escape del conductor. De acuerdo con testigos, la mujer intentó convencerlo de que regresara para hacerse responsable de lo ocurrido, sin obtener respuesta favorable.

Según la información recabada, el conductor presuntamente se dirigía a Mazatlán cuando ocurrió el accidente. En lugar de volver, habría enviado a conocidos para auxiliar a la mujer mediante aplicaciones de transporte, evitando así regresar a la escena.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y no se reportaron personas lesionadas de gravedad. El caso quedó bajo seguimiento para deslindar responsabilidades.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_02_at_5_18_26_PM_c93d8481fa
Arranca con alta participación el cobro del predial en Saltillo
Whats_App_Image_2026_01_02_at_5_13_55_PM_d486ace682
Saltillo refuerza estrategia de seguridad para arranque de 2026
trabajadores_ahmsa_audiencia_b98509452d
Celebra sector industrial aprobación de subasta de AHMSA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T093105_476_5fe9462826
Detienen en Quintana Roo a hombre por pornografía infantil
EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T092135_493_4803ff4f80
El mexicano Julián Araujo refuerza al Celtic de Escocia
G9r_Xq_UC_Xw_AA_Cvlq_b23e8aeb82
Benjamín Mora dirigirá al Wuhan Three Towns en China
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
elementos_de_seguridad_aerea_14eeb4b4e1
Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero
publicidad
×