Conductor choca, se fuga y abandona a su pareja; iban a Mazatlán

Un hombre conocido como "El Pocholo" protagonizó un accidente vial en la colonia Fundadores, en Saltillo, Coahuila, luego de chocar contra una camioneta que se encontraba estacionada y estar a punto de provocar el incendio total de su vehículo. Tras el impacto y en medio de la confusión, el automovilista decidió darse a la fuga, dejando abandonada a su acompañante en el lugar.

El percance ocurrió alrededor del mediodía, cuando el automóvil comenzó a incendiarse tras la colisión. Vecinos del sector intervinieron de inmediato para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas.

¿Qué ocurrió con la mujer que quedó en el sitio?

La acompañante, identificada como pareja del hombre, de 41 años, permaneció en el lugar tras el escape del conductor. De acuerdo con testigos, la mujer intentó convencerlo de que regresara para hacerse responsable de lo ocurrido, sin obtener respuesta favorable.

Según la información recabada, el conductor presuntamente se dirigía a Mazatlán cuando ocurrió el accidente. En lugar de volver, habría enviado a conocidos para auxiliar a la mujer mediante aplicaciones de transporte, evitando así regresar a la escena.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y no se reportaron personas lesionadas de gravedad. El caso quedó bajo seguimiento para deslindar responsabilidades.

