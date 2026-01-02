Podcast
Coahuila

Arranca con alta participación el cobro del predial en Saltillo

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, detalló que existen múltiples opciones para facilitar el pago, tanto de manera presencial como digital

  • 02
  • Enero
    2026

El primer día de cobro del impuesto predial en Saltillo registró una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, informó el alcalde Javier Díaz González. Desde temprana hora, cientos de contribuyentes acudieron a la Presidencia Municipal para cumplir con esta obligación, cuyos recursos se destinan a obras, programas y acciones que impactan directamente en el bienestar de las familias del municipio.

Descuentos y estímulos vigentes durante el primer trimestre

WhatsApp Image 2026-01-02 at 5.18.26 PM (1).jpeg

El edil recordó que durante enero se ofrece un descuento del 15 por ciento en el pago del predial, incentivo que disminuye al 10 por ciento en febrero y al 5 por ciento en marzo. Además, destacó que quienes realicen su contribución durante el primer mes del año podrán participar en un sorteo que contempla 10 premios de 100 mil pesos en efectivo cada uno, como estímulo a la puntualidad fiscal.

Opciones presenciales y digitales para facilitar el pago

Por su parte, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, detalló que existen múltiples opciones para facilitar el pago, tanto de manera presencial en la Presidencia Municipal, el Mercado Juárez y diversos módulos externos, como a través de plataformas digitales.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 5.18.26 PM (2).jpeg

Los contribuyentes pueden realizar el trámite en línea mediante el portal oficial del Ayuntamiento, la plataforma Saltillo Fácil, el Visor Saltillo o el chatbot de WhatsApp del municipio. Asimismo, señaló que durante enero se aplica un descuento del 50 por ciento en recargos para quienes tengan adeudos de años anteriores.


Comentarios

