Saltillo refuerza estrategia de seguridad para arranque de 2026

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Policía, el alcalde Javier Díaz González encabezó el Pase de Lista y Revista de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acto con el que se dio inicio formal a las labores del año. Durante su mensaje, subrayó que la protección de la ciudadanía seguirá siendo el eje central de su administración, con la meta de conservar y fortalecer los niveles de paz y tranquilidad en la capital del estado.

Inversión en seguridad y fortalecimiento policial

El presidente municipal informó que durante 2025 se canalizaron más de mil millones de pesos al área de seguridad pública y adelantó que para este año el presupuesto tendrá un aumento. Detalló que los recursos se destinarán a la modernización tecnológica, incluyendo la colocación de 500 cámaras adicionales de videovigilancia, así como a la adquisición de patrullas, armamento, uniformes y a la mejora de las condiciones laborales de los cuerpos policiales.

Resultados operativos y coordinación institucional

En el evento, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, reconoció el esfuerzo del municipio por fortalecer a la corporación mediante el uso de tecnología e inteligencia. Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, resaltó que en 2025 se llevaron a cabo más de 300 operativos, lo que contribuyó a una reducción importante en delitos como el robo a casa habitación y a comercios, además de un incremento en la participación ciudadana a través de los sistemas de reporte y atención.

