Comparece exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, ante juez

La Fiscalía General del Estado hizo comparecer este martes a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, quien enfrenta señalamientos por presunto abuso cometido durante su administración municipal reciente.

La propia expresidenta municipal, de extracción morenista, informó a través de una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook que fue notificada formalmente por agentes de la Fiscalía.

En su mensaje público, Tania Flores aclaró que no se encontraba detenida ni bajo arresto, sino que recibió un citatorio para presentarse ante un juez en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con su testimonio, los elementos ministeriales acudieron para notificarle el mandato judicial, explicándole que debía comparecer ante un tribunal como parte del proceso legal en curso.

La exalcaldesa relató que, tras la notificación, fue trasladada bajo un dispositivo de seguridad hacia la capital del estado, donde se realizaría la audiencia correspondiente.

Durante la transmisión, que se extendió por más de una hora, Flores insistió en que su comparecencia obedecía a un procedimiento legal y no a una detención formal.

La Fiscalía General del Estado no emitió de inmediato un comunicado detallando los cargos específicos, aunque confirmó que la diligencia se relaciona con hechos ocurridos durante su gestión municipal.

El caso ha generado atención pública debido a la relevancia política de la exedil y al contexto de denuncias que se han presentado tras el cambio de administración en Múzquiz.

Autoridades estatales señalaron que la comparecencia forma parte de las investigaciones abiertas por presuntas irregularidades administrativas y posibles abusos de poder.

El traslado a Saltillo se realizó bajo resguardo preventivo, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la audiencia sin contratiempos ni riesgos de seguridad.

Contexto político y proceso legal

Tania Flores gobernó el municipio de Múzquiz en el periodo inmediato anterior, bajo las siglas de Morena, en una administración marcada por confrontaciones políticas y denuncias públicas.

Al concluir su gestión, diversos señalamientos fueron presentados ante instancias fiscalizadoras y ministeriales, relacionados con el ejercicio de recursos y decisiones administrativas.

Estas denuncias dieron origen a carpetas de investigación que actualmente se encuentran en etapa de integración y análisis por parte de la Fiscalía General del Estado.

Mientras tanto, la exalcaldesa ha reiterado públicamente que enfrentará el procedimiento y confía en que se aclararán los señalamientos en su contra.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones y señaló que continuará informando conforme lo permitan los tiempos y la naturaleza del proceso legal.

Comentarios