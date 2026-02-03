TAMUL en el abandono: tres centros sin servicio 

A pesar de haber sido creados como espacios para fortalecer la convivencia familiar, el desarrollo social y la integración comunitaria, los tres Centros TAMUL ubicados en Reynosa continúan sin operar, dejando sin atención a cientos de familias que habitan en colonias consideradas como vulnerables.

Con el paso del tiempo, estos espacios fueron descuidados por el Gobierno del Estado, lo que provocó el deterioro de sus instalaciones y la falta de personal necesario para su funcionamiento. Actualmente, ninguno de los centros brinda servicios ni actividades, pese a que originalmente ofrecían talleres de lectura, artes, costura y capacitación para niños, jóvenes y adultos.

Uno de los centros, localizado en la colonia La Joya, muestra indicios de una posible reactivación; sin embargo, al encontrarse en una zona con escasa vigilancia, la afluencia de personas es mínima, lo que evidencia la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad, iluminación y limpieza para recuperar la confianza de los vecinos.

Ante este panorama, es el municipio de Reynosa quien ha comenzado a intervenir en la rehabilitación de los centros comunitarios, aunque por el momento no se ha logrado restablecer la oferta de actividades que beneficiaban principalmente a familias de sectores alejados de la mancha urbana.

Habitantes de las colonias cercanas han señalado que la ausencia de estos espacios representa un retroceso en materia de prevención social, ya que los Centros TAMUL funcionaban como puntos de encuentro que ayudaban a mantener a niños y jóvenes alejados de situaciones de riesgo.

Los Centros TAMUL forman parte de una estrategia estatal para reducir la marginación social y fomentar la participación comunitaria, por lo que su inactividad ha generado preocupación entre la población, al considerar que se trata de infraestructura pública que permanece desaprovechada.

Vecinos y organizaciones sociales han hecho un llamado a las autoridades estatales y municipales para que se destinen recursos suficientes, se asigne personal capacitado y se reactive de manera integral el programa, con el fin de que estos espacios vuelvan a cumplir con su objetivo de fortalecer el tejido social en las zonas más vulnerables de Reynosa.

