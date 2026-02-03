Arranque ‘brillante’: registran oro y plata mes de ganancias

El mes de enero fue un buen periodo para los metales preciosos, destacando el desempeño de la plata y el oro, considerados como los principales activos refugio de los inversionistas.

De acuerdo con cifras al cierre de dicho mes, la que registró la mayor ganancia fue la plata.

Este metal terminó el periodo cotizando en $83.62 dólares por onza, con un avance mensual de 16.68%, lo que representó su noveno mes seguido de ganancias.

En ese lapso, la plata acumuló un incremento de 152.75 por ciento.

Cabe destacar que, a pesar de este avance importante, en la última sesión del mes la plata registró una contracción diaria de 27.30%, la más alta registrada.

“Incluso en la sesión, la plata tocó un mínimo de $73.96 dólares por onza, acumulando una caída diaria de 36.07%; lo anterior redujo las ganancias observadas del 31 de diciembre de 2025 al 28 de enero de 2026, periodo en el que acumuló un avance de 62.84%”, explicaron analistas.

En el caso del oro, los números muestran que el metal dorado cerró el primer mes del año cotizando en $4,898 dólares por onza, con un avance mensual de 13.40%, y tocó un nuevo máximo histórico de $5,595 dólares por onza.

Con esto, el oro hila seis meses consecutivos de ganancias, acumulando un incremento de 47.77%; no obstante, en la última sesión del mes, el oro registró una pérdida diaria de 8.82%, la mayor desde el 15 de abril de 2013.

“Durante el mes, la debilidad del dólar estuvo correlacionada con el fortalecimiento de los metales preciosos en el mercado de materias primas, ante la debilidad del dólar, aversión al riesgo y la pérdida de confianza en la moneda fiduciaria como depósito de valor”, explicó Grupo Financiero Base.

Otro caso a mencionar es el del platino, que acabó enero cotizando en $2,182 dólares por onza, con un pequeño avance mensual de 5.92 por ciento.

Durante el mes, dicho metal tocó un nuevo máximo histórico de $2,923 dólares por onza.

Sin embargo, en la última sesión del mes, el platino cayó 17.90%, borrando parte del avance de 31.13% que había acumulado del 31 de diciembre de 2025 al 28 de enero de 2026, agregó.

Por otro lado, el paladio cerró el mes cotizando en $1,727 dólares por onza, con un avance de 6.64%, y tocó un máximo de $2,170 dólares por onza, nivel no visto desde 2022.

Con ello, el paladio acumuló dos meses consecutivos de ganancias, sumando un avance de 44.67 por ciento.

Valores históricos

El oro se ubicó por los cielos el pasado 20 de enero.

El comportamiento de este metal precioso se vio impactado tras la conferencia que ofreció el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde se avivó la posibilidad de que escalara una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, en su intento por controlar Groenlandia.

De esta manera, el oro subió un 1.35%, llegando a cotizar en $4,820.60 dólares por onza.

Aunado a ello, la plata subió hasta los $94.32 dólares por onza durante esa misma fecha.

Después de esa fecha, la plata alcanzó otro valor histórico en la jornada del pasado 23 de enero, al cotizar en $101.36 dólares por onza.

Así les fue

(% de ganancia durante el mes de enero, 2026)

Plata 16.68%

Oro 13.40%

Paladio 6.64%

Platino 5.92%

Fuente: Grupo Financiero Base

