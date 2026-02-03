Vendrá Luisa Alcalde a poner orden en Morena NL

La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, vendrá el próximo miércoles a Nuevo León a poner orden en el partido y también a dar línea sobre el Presupuesto 2026.

Fuentes internas del partido indicaron que a nivel nacional no están muy contentos con todo el desorden que Morena tiene en Nuevo León, no solo por el tema presupuestal, sino porque se dice que hay gente externa de Morena que quiere meter mano en el partido, sobre todo dentro del Congreso con los diputados locales.

“La dirigente viene a darles línea del presupuesto a los diputados para esta segunda ronda de negociaciones del presupuesto y también a hablar de los mismos grupos dentro del partido, porque dicen que hay mucha gente que quiere meter mano aquí en Morena, pero sobre todo en el Congreso”, dijo la fuente.

Fue el jueves de la semana pasada que los diputados se reunieron con el Poder Ejecutivo por primera vez en este 2026, en donde, más que una charla por el presupuesto, se les hizo la presentación de una nueva obra, la cual se trata de una nueva cortina en la presa El Cuchillo para tener mayor captación de agua.

Y ante una falta de coordinación entre los mismos diputados de Morena, pues a Luisa María Alcalde no le quedó de otra más que venir a ponerles línea.

De igual manera, la fuente informó que quiere deshacer los pleitos entre los mismos grupos internos que hay en Morena, como los que hay en Guadalupe, Santa Catarina y García, que más que beneficiar al partido lo están perjudicando.

Hasta el momento se desconoce dónde será la reunión, pero se adelantó que asistirán tanto diputados como alcaldes de Morena.

