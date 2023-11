Celebra 'Teoría de Gravedad' tres décadas de trayectoria

Es una síntesis que he titulado 'Permanencia voluntaria', porque no es a fuerza, pero es con la fuerza y el ímpetu que la danza nos deja y nos alimenta. Me siento honrada y halagada de llegar a 30 años y poder transmitir con el movimiento sentimientos, poder buscar nuevas formas de acercarnos al público y celebrar con ellos lo que han sido estos 30 años de mucho trabajo.

Aurora Buensuceso, Directora de Teoría de Gravedad.