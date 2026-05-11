Reportan robo en instalaciones de la Cruz Roja en Ciudad Victoria

Las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Victoria fueron blanco de un robo y actos vandálicos durante la madrugada de este lunes, según denunciaron fuentes cercanas a la institución.

De acuerdo con los primeros reportes, personas desconocidas ingresaron a la sede estatal ubicada en la capital tamaulipeca, donde además de sustraer diversos objetos, habrían causado daños materiales en el inmueble.

Tras el incidente, en el lugar se observaron chapas forzadas, vidrios quebrados y afectaciones visibles en distintas áreas del edificio.

Hasta el momento, autoridades y personal de la institución no han precisado qué artículos fueron robados ni el monto estimado de las pérdidas.

Corporaciones de seguridad ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y tratar de identificar a los responsables.

Oficinas permanecen cerradas desde marzo

El robo ocurrió en un contexto complicado para la delegación estatal de la Cruz Roja, ya que las oficinas permanecen cerradas desde el pasado 13 de marzo.

A casi dos meses del cierre y pese al reciente cambio en la dirigencia nacional de la institución, personal operativo continúa sin información clara sobre la reactivación de actividades administrativas en la sede estatal.

Fuentes consultadas señalaron que la falta de operación constante en el inmueble pudo haber facilitado el ingreso de los responsables.

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