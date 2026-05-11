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Nuevo León

Conarte celebrará Noche de Museos en Monterrey

El Centro de las Artes realizará actividades gratuitas este 14 de mayo por el Día Internacional de los Museos, con dibujo, recorridos y cine documental

  • 11
  • Mayo
    2026

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Museos 2026, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) llevará a cabo una edición especial de “Noche de Museos” en el Centro de las Artes, con una jornada gratuita dirigida a todo público.

Las actividades se desarrollarán el jueves 14 de mayo a partir de las 17:00 horas en la Nave II del Centro de las Artes, en Monterrey, como cierre de la exposición Habitar lo público. Patrimonio artístico de Nuevo León 1900-2025.

La programación comenzará con un Maratón de dibujo dentro de la exposición, encabezado por el artista visual y urbano Adán Sánchez.

Esta actividad requerirá registro previo y ofrecerá a los asistentes una experiencia creativa vinculada al patrimonio artístico de Nuevo León, en diálogo con las obras presentadas.

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Recorrido especial con curadores y equipo de Conarte

A las 18:30 horas se realizará “Museo abierto”, una visita guiada especial donde el público podrá recorrer la muestra junto a las personas responsables de las exposiciones.

El recorrido contará con la participación del equipo de exposiciones de CONARTE y de Domingo Valdivieso Ramos, director del Centro de las Artes, en una experiencia pensada para reflexionar sobre el papel del arte público, la memoria y la identidad cultural.

Cine documental para cerrar la noche

Como parte del cierre, a las 20:00 horas se proyectará en la Sala 2 de la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa” el largometraje Perseverancia. Un ensayo documental sobre Tomás Sánchez (2025).

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La película aborda la vida y obra del reconocido pintor cubano Tomás Sánchez, repasando su evolución artística desde Cuba hasta su exilio y reconocimiento internacional, con énfasis en su profunda relación con la naturaleza y la creación de paisajes.

Arte, identidad y reflexión

La proyección ofrecerá una oportunidad para explorar temas como:

  • Arte y memoria
  • Naturaleza e identidad
  • Exilio y creación artística
  • Patrimonio cultural contemporáneo

Mientras se desarrolla la función, las actividades relacionadas con la exposición continuarán simultáneamente en la Nave II.

Una celebración global

El Día Internacional de los Museos fue instaurado en 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) con el objetivo de fomentar el acceso del público a estos espacios y destacar su papel en el intercambio cultural y el desarrollo social.

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Para 2026, el lema es “Museos uniendo un mundo dividido”, una consigna que busca resaltar el potencial de estos recintos como espacios de encuentro, diálogo y cohesión.

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