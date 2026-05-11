FIFA y Global Citizen financian educación infantil

La FIFA y la organización internacional Global Citizen anunciaron este lunes la entrega de sus primeras subvenciones destinadas a fortalecer programas de educación y fútbol infantil en comunidades desfavorecidas de todo el mundo.

En esta primera fase, 27 organizaciones de base de hasta diez países recibirán apoyos económicos que van de 50 mil a 250 mil dólares, con el objetivo de ampliar el acceso educativo y ofrecer mejores oportunidades a niños y niñas en contextos de pobreza extrema.

Alcance en cuatro continentes

De acuerdo con la FIFA, las organizaciones seleccionadas están distribuidas en:

África: 7 beneficiarios

Asia: 2 beneficiarios

Norteamérica: 14 beneficiarios

Sudamérica: 4 beneficiarios

Estas entidades trabajan en regiones donde, en algunos casos, menos del 15 por ciento de los estudiantes logra concluir la educación secundaria y los niveles de pobreza superan el 60 por ciento.

Educación y fútbol como herramienta social

El programa busca aprovechar el poder del fútbol como vehículo de inclusión y desarrollo, combinando formación académica con habilidades para la vida a través del deporte.

Entre sus objetivos principales destacan:

Ampliar el acceso al aprendizaje

Mejorar resultados educativos

Fortalecer comunidades vulnerables

Crear oportunidades a largo plazo para la infancia

Más de 30 millones de dólares recaudados

Hasta ahora, el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la Educación ha reunido más de 30 millones de dólares, gracias a aportaciones de fundaciones filantrópicas, empresas, marcas globales, donantes individuales y recursos generados por eventos deportivos y conciertos internacionales.

La meta es alcanzar 100 millones de dólares antes del final de la Copa Mundial de 2026.

Infantino destaca poder transformador del fútbol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que el deporte puede convertirse en una herramienta de cambio estructural.

“El fútbol tiene el poder de unir, inspirar y crear cambios duraderos, y gracias al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación estamos poniendo ese poder en práctica para invertir en el futuro de la infancia en todo el mundo”, afirmó.

Infantino también reconoció el trabajo de las organizaciones beneficiarias, especialmente aquellas que operan en contextos complejos.

Por su parte, Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, aseguró que para millones de menores en pobreza extrema, acceder a la educación puede marcar la diferencia entre sobrevivir o quedar atrapados en ciclos de exclusión.

La iniciativa también forma parte de una estrategia más amplia para vincular el impacto global del Mundial de 2026 con causas sociales de largo alcance, utilizando la plataforma del fútbol no solo como espectáculo, sino como motor de desarrollo.

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