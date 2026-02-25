FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los "sporrans"

Los aficionados de Escocia podrán lucir sus tradicionales kilts sin restricciones durante el próximo Mundial, luego de que la Asociación Escocesa de Fútbol alcanzara un acuerdo con la FIFA para autorizar el acceso de los llamados “sporrans” a los estadios.

Estos accesorios, una bolsa de piel o cuero que se porta al frente del kilt, habían generado inquietud debido a las estrictas medidas de seguridad implementadas en las sedes de Estados Unidos, país que organizará el torneo junto con México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Aunque la normativa establece que los asistentes solo pueden ingresar con bolsas transparentes o de tamaño reducido, aproximadamente la mitad de un sporran convencional, la FIFA confirmó que estos elementos tradicionales podrán entrar tras cumplir con los protocolos habituales de revisión e inspección.

Escocia jugará en Boston y Miami

El representativo escocés quedó ubicado en el Grupo C, donde enfrentará a Brasil, Marruecos y Haití. Dos de sus compromisos se disputarán en Boston y uno más en Miami.

El portavoz de la federación escocesa, Graeme Thewliss, explicó que el organismo rector del futbol mundial trabajará de manera coordinada con el personal operativo en las sedes para garantizar que los seguidores puedan ingresar con su indumentaria tradicional sin contratiempos.

Preocupación entre la “Tartan Army”

Las restricciones iniciales habían despertado inquietud entre los seguidores escoceses, ya que el kilt, prenda similar a una falda hasta la rodilla, no cuenta con bolsillos, por lo que el sporran es esencial para portar objetos personales.

La federación señaló que mantiene comunicación permanente con los organizadores para asegurar que los aficionados sean recibidos en condiciones similares a las de otros torneos internacionales.

Se prevé que miles de integrantes de la afición conocida como la “Tartan Army” viajen a Norteamérica para acompañar a su selección en lo que será su primera participación mundialista desde 1998.

Con información de AP.......

Comentarios