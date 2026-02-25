Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26056766271286_e4ff2f2d11
Deportes

FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los "sporrans"

La FIFA confirmó que estos elementos tradicionales podrán entrar tras cumplir con los protocolos habituales de revisión e inspección.

  • 25
  • Febrero
    2026

Los aficionados de Escocia podrán lucir sus tradicionales kilts sin restricciones durante el próximo Mundial, luego de que la Asociación Escocesa de Fútbol alcanzara un acuerdo con la FIFA para autorizar el acceso de los llamados “sporrans” a los estadios.

Estos accesorios, una bolsa de piel o cuero que se porta al frente del kilt, habían generado inquietud debido a las estrictas medidas de seguridad implementadas en las sedes de Estados Unidos, país que organizará el torneo junto con México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Aunque la normativa establece que los asistentes solo pueden ingresar con bolsas transparentes o de tamaño reducido, aproximadamente la mitad de un sporran convencional, la FIFA confirmó que estos elementos tradicionales podrán entrar tras cumplir con los protocolos habituales de revisión e inspección.

Escocia jugará en Boston y Miami

El representativo escocés quedó ubicado en el Grupo C, donde enfrentará a Brasil, Marruecos y Haití. Dos de sus compromisos se disputarán en Boston y uno más en Miami.

El portavoz de la federación escocesa, Graeme Thewliss, explicó que el organismo rector del futbol mundial trabajará de manera coordinada con el personal operativo en las sedes para garantizar que los seguidores puedan ingresar con su indumentaria tradicional sin contratiempos.

Preocupación entre la “Tartan Army”

Las restricciones iniciales habían despertado inquietud entre los seguidores escoceses, ya que el kilt, prenda similar a una falda hasta la rodilla, no cuenta con bolsillos, por lo que el sporran es esencial para portar objetos personales.

La federación señaló que mantiene comunicación permanente con los organizadores para asegurar que los aficionados sean recibidos en condiciones similares a las de otros torneos internacionales.

Se prevé que miles de integrantes de la afición conocida como la “Tartan Army” viajen a Norteamérica para acompañar a su selección en lo que será su primera participación mundialista desde 1998.

Con información de AP.......


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_mikel_arriola_4bdac8b1cc
México está en condiciones de realizar el Mundial: Mikel Arriola
infantino_fmf_mundial_0ff10a4bce
FMF presume respaldo de FIFA rumbo al Mundial 2026
deportes_gianni_infantino_4fe3b55e39
Pese a la violencia, México tiene confianza total para el Mundial
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_infantino_mundial_33559334f0
Agradece Sheinbaum a FIFA por mantener a México como sede
Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street abre mixto por caída de Nvidia pese a resultados
EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T091021_449_a4ae6c8522
Cuba no agrede ni amenaza, pero sí se defiende: Díaz-Canel
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
EH_UNA_FOTO_2026_02_25_T112605_736_c6a20ab305
Billboard Women in Music 2026: Thalía será reconocida como 'Icon'
publicidad
×