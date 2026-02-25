México está en condiciones de realizar el Mundial: Mikel Arriola

El Mundial 2026 sí se jugará en México, aseguró el comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, quien afirmó que el país cuenta con las condiciones necesarias para fungir como sede del torneo.

Durante el Segundo Congreso de Futbol Formativo realizado en Querétaro este miêrcoles, el directivo subrayó que, pese a las preocupaciones por la situación de seguridad, México mantiene firme su participación como anfitrión de la Copa del Mundo.

Estas declaraciones se dan después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmaran que el Mundial no tendrá cambios ni cancelaciones por el contexto de seguridad.

“Acabamos de tener a un representante, alto representante de FIFA, hablando de nuestro fútbol. Pero lo que yo quiero reiterar es lo que dije hace unos minutos. El día de hoy creo que estamos dando una señal de que México es un país que tiene todos los elementos para mandar señales de seguridad, señales de que tenemos todos los elementos en su sitio para organizar un partido de futbol”, expresó.

Al término de nuestra participación en el 2.o Congreso de Futbol Formativo de la @FMF, atendí a medios con quienes reiteré el respaldo brindado por la @FIFAcom y el colaboración de las autoridades de cara al partido de hoy de @miseleccionmx y de cara a la @FIFAWorldCup 2026. pic.twitter.com/sQ9Tia6jJf — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) February 25, 2026

Respaldo institucional

Arriola también destacó que los posicionamientos tanto de Sheinbaum como de Infantino son “muy relevantes” en medio de las inquietudes por la seguridad.

Asimismo, señaló que la mandataria federal ha hablado de condiciones “completas e integrales” para la organización del torneo, y sostuvo que dichas afirmaciones se respaldan con hechos concretos rumbo al certamen.

El directivo reiteró que México mantiene su compromiso organizativo y que continúan los trabajos para garantizar una justa mundialista exitosa.

Comentarios