deportes_mikel_arriola_4bdac8b1cc
Deportes

México está en condiciones de realizar el Mundial: Mikel Arriola

Durante el Segundo Congreso de Futbol Formativo, el directivo aseguró que, pese al contexto de seguridad en el país, México sí será sede del certamen

  • 25
  • Febrero
    2026

El Mundial 2026 sí se jugará en México, aseguró el comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, quien afirmó que el país cuenta con las condiciones necesarias para fungir como sede del torneo.

Durante el Segundo Congreso de Futbol Formativo realizado en Querétaro este miêrcoles, el directivo subrayó que, pese a las preocupaciones por la situación de seguridad, México mantiene firme su participación como anfitrión de la Copa del Mundo.

Estas declaraciones se dan después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmaran que el Mundial no tendrá cambios ni cancelaciones por el contexto de seguridad.

“Acabamos de tener a un representante, alto representante de FIFA, hablando de nuestro fútbol. Pero lo que yo quiero reiterar es lo que dije hace unos minutos. El día de hoy creo que estamos dando una señal de que México es un país que tiene todos los elementos para mandar señales de seguridad, señales de que tenemos todos los elementos en su sitio para organizar un partido de futbol”, expresó.

Respaldo institucional

Arriola también destacó que los posicionamientos tanto de Sheinbaum como de Infantino son “muy relevantes” en medio de las inquietudes por la seguridad.

Asimismo, señaló que la mandataria federal ha hablado de condiciones “completas e integrales” para la organización del torneo, y sostuvo que dichas afirmaciones se respaldan con hechos concretos rumbo al certamen.

El directivo reiteró que México mantiene su compromiso organizativo y que continúan los trabajos para garantizar una justa mundialista exitosa.


