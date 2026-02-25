Listos los clasificados a octavos de final de la Champions 2026

Los octavos de final del torneo más importante a nivel de clubes ya están aquí, pues, después de una fase de liga con sorpresas y juegos de repechajes con goleadas, volteretas y sorpresas históricas, ya se sabe quiénes estarán en dicha fase de la Champions League.

Y es que este miércoles se llevó a cabo la última tanda de juegos de repechaje, donde se terminaron de confirmar los 16 equipos que disputarán la siguiente fase del torneo de la UEFA.

Estos son los clasificados a octavos de final de la Champions League 2026

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

Atlético de Madrid

Bodo/Glimt

Newcastle

Leverkusen

Atalanta

PSG

Real Madrid

Galatasaray

Sin embargo, los fanáticos del mejor futbol tendrán que esperar, pues no será sino hasta el viernes 27 de febrero cuando conozcamos los cruces después de que se realice el sorteo en la Casa del Futbol Europeo en Nyon, Suiza.

Al terminar de sortearse los juegos de octavos, con este mismo se definirán las llaves de cuartos de final y semifinales.

El torneo podrá ser visto por la plataforma de streaming HBO Max a las 05:00 horas, tiempo de México.

¿Cuáles podrían ser los juegos de octavos de final de la Champions League?

Barcelona o Chelsea vs PSG

Liverpool o Tottenham vs Galatasaray

Sporting o Manchester City vs Real Madrid

Arsenal o Bayern Múnich vs Atalanta

Chelsea o Barcelona vs. Newcastle

Tottenham o Liverpool vs Atlético de Madrid

Manchester City o Sporting vs. Bodø/Glimt

Bayern Múnich o Arsenal vs. Leverkusen

Estos cruces tendrán sus juegos de ida entre el 10 y el 18 de marzo, y los de vuelta entre el 17 y el 18 del mismo mes.

Comentarios