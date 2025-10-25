¡Adiós a un grande! Fallece el entrenador Manuel Lapuente

Este sábado 25 de octubre el fútbol mexicano está de luto, pues falleció uno de los entrenadores más importantes en la historia, el ahora inmortal Manuel Lapuente, a los 81 años.

Manuel Lapuente Díaz nació el 15 de mayo de 1944 en la Heroica Puebla de Zaragoza y dedicó casi 50 años de su vida a lo que más amó: el fútbol, donde será recordado por sus éxitos con varios equipos y la Selección Mexicana.

Como jugador debutó nada menos que con el Monterrey, en el lejano 1964, donde estuvo solamente un año, posteriormente pasó al Necaxa, militó en su amado Club Puebla y se retiró con la playera del Atlas.

Aunque como jugador no fue de los más brillantes, su capacidad para entender el juego lo llevó a ocupar los banquillos, particularmente como entrenador de "La Franja", donde ganó dos Ligas MX y una Concachampions, siendo el DT más laureado en la historia de la institución.

También dejó un grato recuerdo en Necaxa, donde formó ese recordado equipo que marcó época en los años 90 con un fútbol espectacular, el cual lo llevó a sumar dos Ligas más en su palmarés.

Donde también dejó una huella imborrable es con el América, al que hizo campeón en 2002 en una Final que pone a suspirar a todos los aficionados azulcremas; además, ganó otra Concachampions más con las "Águilas".

Y si de suspirar se trata, lo que hizo como entrenador de la Selección Mexicana también es para recordar eternamente: pues bajo su mando se ganó la Copa Confederaciones de 1999, el que para muchos es el mayor logro a nivel de selecciones. Además, estuvo al frente del equipo durante el Mundial de Francia 98, la cual es recordada como la mejor participación fuera de casa del Tricolor.

A lo largo de sus más de 35 años como técnico, dirigió en dos ocasiones a Tigres, al Ángeles de Puebla, Atlante dos veces y a Cruz Azul.

