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Nuevo León

San Pedro mantiene liderazgo en calidad de servicios públicos

El municipio se ha consolidado como la ciudad con los mejores de todo México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

  • 09
  • Mayo
    2026

El municipio de San Pedro Garza García se ha consolidado como la ciudad con los mejores servicios públicos de todo México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondientes al primer trimestre de 2026.

La medición, que evalúa a 92 municipios del país, posiciona a San Pedro como el líder nacional en la percepción ciudadana sobre diversos servicios clave:

Servicios Públicos San Pedro

  • Parques y jardines: Mantienen el primer lugar nacional de manera consecutiva desde el primer trimestre de 2025.

  • Alumbrado público: Calificado como el más eficiente del país.

  • Limpieza: Destaca por su servicio de limpia y recolección de basura.

  • Drenaje: El sistema pluvial fue reconocido por estar libre de desechos.

Servicios Publicos San Pedro

La administración del alcalde Mauricio Farah atribuyó estos logros al trabajo permanente de la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad, así como a la participación activa de los vecinos a través de las líneas de atención ciudadana 81 1212 1212.

El municipio más seguro de México

Además de la excelencia en servicios, San Pedro alcanzó el nivel más alto de seguridad en el país dentro del mismo ejercicio estadístico. El 95.6 por ciento de los sampetrinos afirmó sentirse seguro viviendo en el municipio, la cifra más alta registrada en la encuesta.

El Gobierno Municipal reiteró que estos indicadores representan un compromiso para continuar fortaleciendo la calidad de vida de los habitantes bajo una visión de mejora continua y cercanía con la ciudadanía.

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