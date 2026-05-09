Muere menor tras atropello en área de playa en Soto la Marina

Un menor de 4 años perdió la vida este sábado luego de ser impactado por un vehículo en el poblado de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, hecho que provocó movilización de cuerpos de emergencia y consternación entre habitantes y visitantes de la zona turística.

El accidente ocurrió en un área de playa donde, de acuerdo con los primeros reportes, circulaban vehículos cerca de espacios concurridos por familias y turistas.

Horas después de lo ocurrido, el Gobierno Municipal de Soto la Marina confirmó oficialmente el fallecimiento del menor mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y aseguró que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.

“En el Gobierno Municipal de Soto La Marina lamentamos profundamente el accidente ocurrido este día en el poblado de La Pesca, donde desafortunadamente un menor perdió la vida”, señaló la administración municipal.

Versiones apuntan a accidente en zona turística de playa

Testigos señalaron que, tras el impacto, se vivieron momentos de desesperación mientras personas que se encontraban en el sitio intentaban auxiliar al niño antes de la llegada de paramédicos.

Algunas versiones indican que el menor fue trasladado de emergencia para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida poco después.

Tras confirmarse el fallecimiento del menor, el Gobierno Municipal informó que las autoridades ya trabajan en las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar posibles responsabilidades.

Además, el Ayuntamiento aseguró que se ordenó reforzar de manera inmediata las medidas preventivas y la vigilancia en la zona turística.

“Asimismo, en el Gobierno Municipal hemos instruido el reforzamiento inmediato de medidas preventivas y de vigilancia en la zona turística para salvaguardar la seguridad de las familias y visitantes”, indicó el comunicado oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente detalles sobre el conductor involucrado ni si existe alguna persona detenida relacionada con el caso.

La tragedia ha provocado consternación entre habitantes de Soto la Marina y usuarios en redes sociales, quienes exigieron mayores controles para evitar la circulación de vehículos en áreas recreativas de playa y prevenir nuevos accidentes.

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