Aficionados esperan llegada de la selección de Japón al CET

La expectativa por la presencia de la selección de Japón en Nuevo León quedó reflejada este jueves en las afueras del Centro de Entrenamiento Tigres (CET), donde decenas de aficionados se reunieron para esperar la llegada del combinado asiático y presenciar una de sus sesiones de preparación.

Alrededor de 65 aficionados japoneses, entre niños y adultos, acudieron al complejo deportivo con la esperanza de ver de cerca a sus jugadores favoritos.

La mayoría corresponde a familias originarias de Japón que actualmente residen en Nuevo León y que aprovecharon la oportunidad para acercarse a la selección de su país.

Niños japoneses tuvieron acceso preferente al entrenamiento

Como parte de una dinámica autorizada por la propia selección japonesa, se permitió el acceso de aficionados para observar el entrenamiento desde zonas cercanas al terreno de juego.

Los primeros en ingresar fueron los niños, quienes pudieron disfrutar de la práctica en primera fila. Posteriormente, se permitió el acceso a padres de familia y otros adultos que acompañaban al grupo.

La medida generó un ambiente familiar en las instalaciones, donde los seguidores nipones mostraron entusiasmo por convivir de cerca con los jugadores de una de las selecciones participantes en el Mundial 2026.

Además de los aficionados japoneses, habitantes y vecinos del municipio de San Nicolás de los Garza permanecieron en el exterior del complejo deportivo para intentar observar la llegada de la selección y seguir de cerca los movimientos del equipo.

La presencia de seguidores aumentó conforme se acercaba la hora programada para la práctica, reflejando el interés que ha despertado la estancia del conjunto asiático en Nuevo León.

Programa educativo japonés fortaleció el encuentro

Los niños que participaron en esta actividad son de nacionalidad japonesa y actualmente cursan sus estudios en diferentes instituciones educativas de Nuevo León.

Además de su formación regular en México, cada sábado asisten a clases complementarias de idioma japonés y matemáticas como parte de un programa impulsado por el Gobierno de Japón.

La iniciativa busca que los menores mantengan un vínculo académico y cultural con su país de origen, permitiéndoles continuar su formación bajo estándares educativos japoneses y facilitar una eventual reincorporación al sistema escolar de Japón en caso de regresar junto a sus familias.

La mayoría de los estudiantes son hijos de trabajadores japoneses que laboran en distintas empresas instaladas en Nuevo León, una de las entidades con mayor presencia de inversión nipona en México.

La actividad fue coordinada por Shinji Hirai, presidente de la Asociación México-Japonesa del Noreste, quien explicó que las gestiones para concretar el encuentro con la selección comenzaron desde enero mediante comunicación directa con la Asociación Japonesa de Futbol, con el objetivo de brindar a los menores una experiencia cercana con los representantes de su país durante su estancia en Nuevo León.

Asimismo, Hirai aprovechó la actividad para extender una invitación a hijos de inmigrantes japoneses que radican en Nuevo León y que no tienen previsto regresar a Japón, para que se integren a estos programas educativos y culturales que buscan preservar el idioma, las tradiciones y los vínculos con la comunidad japonesa, aun cuando desarrollen su vida académica y profesional en México.

Aficionados japoneses entregan bandera de apoyo

Previo al inicio del entrenamiento en el CET de Tigres, los aficionados japoneses, especialmente los niños, tuvieron la oportunidad de ingresar al terreno de juego para convivir con los integrantes de la selección de Japón y tomarse una fotografía grupal con toda la plantilla.

Durante el encuentro, el capitán Wataru Endo recibió una bandera de Japón firmada por aficionados residentes en Nuevo León, quienes plasmaron mensajes de aliento y apoyo para acompañar al equipo durante su participación en el Mundial 2026.

Japón mantiene sus entrenamientos en el CET

La sesión de trabajo también sirvió para despejar los rumores que surgieron en días recientes sobre un posible cambio permanente de sede hacia El Barrial.

Finalmente, la selección japonesa realizó su entrenamiento en el Centro de Entrenamiento Tigres, manteniendo la planificación previamente establecida para su preparación en territorio nuevoleonés.

De esta manera, el combinado nipón continúa con sus actividades en Nuevo León mientras crece la expectativa entre los aficionados que buscan acompañar al equipo durante su estancia rumbo a la competencia internacional.

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