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Internacional

Ucrania informa de un ataque a una refinería clave de Moscú

La refinería atacada procesa cerca de 11 millones de toneladas de petróleo y cubre casi el 40 % de la demanda de gasolina y la mitad de la de diésel en Moscú

  • 16
  • Junio
    2026

Veinticuatro horas después de que Rusia lanzara más de sesenta misiles contra Kiev, Ucrania ha informado de un ataque contra una refinería de Moscú clave para cubrir la demanda de gasolina y diésel de la capital rusa.

“Moscú atacada. Arde una refinería moscovita”, ha escrito en su canal de Telegram el militar y jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, que suele informar de los ataques contra la retaguardia rusa.

Kovalenko ha publicado asimismo un vídeo de un canal de Telegram ruso de la infraestructura atacada en llamas, y ha dicho que los daños provocados por el ataque al equipamiento necesario para el procesamiento de crudo obligarán a parar la refinería o a reducir al menos su actividad.

Según Kovalenko, la refinería atacada procesa alrededor de once millones de toneladas de petróleo al año y cubre casi el 40 % de la demanda de gasolina y la mitad de la de diésel en Moscú.

El militar ucraniano ha dicho asimismo que la venta de gasolina en la capital rusa ya está limitada a 20 litros por vehículo debido a los continuos ataques ucranianos a refinerías rusas, y ha pronosticado que la crisis se agudizará debido a este último golpe a la industria en la capital.

“Aunque Putin ha desplegado prácticamente todas las defensas aéreas y antimisiles clave en Moscú, esto no salva a los rusos. Putin no garantiza la seguridad de Moscú”, ha escrito también Kovalenko a propósito de este último ataque.


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