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Deportes

Llega Colombia a Ciudad de México para debut mundialista

A su llegada al hotel decenas de aficionados recibieron al plantel y aprovecharon para expresar su apoyo de cara al debut mundialista.

  • 15
  • Junio
    2026

La selección de Colombia llegó este lunes a la Ciudad de México para encarar su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde enfrentará a Uzbekistán el próximo miércoles en actividad del Grupo K.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo aterrizó en la capital del país procedente de Guadalajara, ciudad en la que realizó parte de su preparación durante los últimos días. Con la ilusión de ser uno de los protagonistas del torneo, los cafeteros iniciaron la cuenta regresiva para su presentación mundialista.

Camilo Vargas y Willer Ditta fungieron como guías

Durante el traslado, el guardameta Camilo Vargas y el defensa Willer Ditta tuvieron un papel especial dentro del grupo debido a su experiencia en el futbol mexicano. Ambos conocen de cerca las sedes y el entorno que rodea al equipo en el país.

Vargas ha sido protagonista de destacadas actuaciones en el Estadio Ciudad de México, mientras que Ditta se ha consolidado como una pieza importante en el futbol mexicano gracias a sus actuaciones con Cruz Azul.

La delegación colombiana entrenó por la mañana en las instalaciones de la Academia del Atlas antes de trasladarse al aeropuerto para abordar el vuelo rumbo a la capital mexicana.

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James Rodríguez y Luis Díaz lideran la ilusión cafetera

Entre los jugadores con mejor ánimo durante el viaje destacaron James Rodríguez, quien tuvo un paso reciente por el futbol mexicano, además de los delanteros Luis Díaz y Luis Javier Suárez, considerados dos de las principales armas ofensivas del equipo.

A su llegada al hotel de concentración en la zona de Santa Fe, decenas de aficionados recibieron al plantel y aprovecharon para expresar su apoyo de cara al debut mundialista.

Colombia prepara su estreno en el Grupo K

Este martes, Néstor Lorenzo ofrecerá una conferencia de prensa antes de dirigir el último entrenamiento previo al encuentro contra Uzbekistán. Posteriormente, Colombia enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el 27 de junio en Miami.


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