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Ancelotti convoca a Vinícius y Endrick; Neymar queda fuera

El técnico de Brasil presenta lista de 26 jugadores para amistosos ante Francia y Croacia y deja nuevamente fuera a Neymar por cuestiones física

  • 16
  • Marzo
    2026

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó este lunes a los delanteros Vinícius Júnior y Endrick, pero volvió a dejar fuera al astro Neymar de la lista para los amistosos que la selección disputará este mes frente a France national football team y Croatia national football team.

El técnico italiano presentó una convocatoria de 26 jugadores con varias novedades, entre ellas el centrocampista Gabriel Sara, actualmente en el Galatasaray, y el joven delantero Rayan, del AFC Bournemouth, quien recibe su primer llamado con la selección absoluta.

Neymar sigue fuera por cuestiones físicas

Ancelotti explicó que no pudo evaluar a Neymar cuando asistió al partido entre Santos FC y Mirassol FC, ya que el delantero no participó debido a fatiga muscular.

El entrenador reiteró que su intención es convocar al Mundial únicamente a jugadores que estén en plenitud física.

“Solo estarán en la lista final los que estén al 100 % de sus condiciones”, afirmó el técnico.

Bajas importantes por lesión

La convocatoria también refleja la ausencia de varios futbolistas habituales debido a lesiones. Entre ellos destacan:

  • Éder Militão (Real Madrid)
  • Caio Henrique (AS Monaco)
  • Vanderson (AS Monaco)
  • Bruno Guimarães (Newcastle United)
  • Estevão Willian (Chelsea FC)

Además, el delantero Rodrygo, del Real Madrid, tampoco figura en la convocatoria, luego de someterse recientemente a una cirugía por una grave lesión de rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas cerca de diez meses, lo que prácticamente lo deja fuera del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Últimas pruebas antes del Mundial

Ancelotti señaló que aprovechará estos compromisos para probar nuevos jugadores y observar de cerca a futbolistas con los que aún no ha trabajado directamente, antes de definir la lista definitiva para el Mundial 2026.

Brasil disputará dos amistosos internacionales:

  • 26 de marzo frente a Francia en el Gillette Stadium
  • 31 de marzo ante Croacia en el Camping World Stadium

Estos encuentros serán los últimos partidos de preparación antes de que el técnico italiano anuncie la convocatoria final con la que la Canarinha buscará el título mundial.


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