Jair Bolsonaro sale de cuidados intensivos tras mejoría

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro salió este lunes de la unidad de cuidados semi-intensivos en la que se encontraba tras reportar una mejoría en su estado de salud.

A través de redes sociales, Michelle Bolsonaro indicó que los examenes realizados al político de 70 años, reflejaron la reducción de la inflación que sufrió a causa de una neumonía.

El hospital DF Star detalló el domingo que la función renal de Bolsonaro había mejorado, aunque debía permanecer en cuidados intensivos debido a la neumonía. El nosocomio no mencionó su traslado a una unidad de cuidados semi-intensivos.

Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, fue llevado al hospital el viernes desde la prisión donde cumple una condena de 27 años por encabezar un intento de golpe de Estado en 2023.

Se espera que su hijo Flávio Bolsonaro, se postula para presidente a finales de este año para medirse en las urnas con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático. Ha negado haber cometido irregularidad alguna.

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