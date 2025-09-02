Cerrar X
deportes_angel_correa_e8739c4366
Deportes

Ángel Correa, con mejor inicio goleador que André-Pierre Gignac

El argentino ha marcado ocho goles en sus primeros 10 juegos oficiales con Tigres; en la misma cantidad de duelos, el artillero francés registró siete dianas

  • 02
  • Septiembre
    2025

El delantero argentino de Tigres, Ángel Correa, apenas tiene un mes y 24 días en la Sultana del Norte… y ya registra mejor arranque goleador que André-Pierre Gignac en el club felino.

El goleador sudamericano, quien "aterrizó" en la Sultana del Norte el pasado miércoles 9 de julio, ha marcado ocho dianas en 10 encuentros oficiales, al considerar Liga MX y Leagues Cup.

En la misma cantidad de cotejos, al considerar Liga MX y Copa Libertadores, "Dédé" sumaba siete anotaciones, es decir, una menos que "Angelito".

Actualmente, Gignac es el máximo anotador de la institución auriazul con 217 dianas, repartidas en partidos oficiales de distintas competencias.

Entérate

Estos son los goles anotados por André-Pierre Gignac y Ángel Correa en sus primeros 10 partidos oficiales con Tigres:

André-Pierre Gignac

Copa Libertadores 2015, Semifinal Ida: Inter de Porto Alegre 2-1 Tigres (0 goles de Gignac)
Copa Libertadores 2015, Semifinal Vuelta: Tigres 3-1 Inter de Porto Alegre (1 gol de Gignac)
Copa Libertadores 2015, Final Ida: Tigres 0-0 River Plate (0 goles de Gignac)
Copa Libertadores 2015, Final Vuelta: River Plate 3-0 Tigres (0 goles de Gignac)
Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 3: Tigres 2-2 Chivas (1 gol de Gignac)
Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 4: León 2-1 Tigres (0 goles de Gignac)
Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 5: Tigres 4-1 Jaguares (3 goles de Gignac)
Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 6: Xolos 1-2 Tigres (0 goles de Gignac)
Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 7: Tigres 5-1 Querétaro (1 gol de Gignac)
Torneo Apertura 2015 Liga MX Jornada 8: América 0-1 Tigres (1 gol de Gignac)
TOTAL: 7 goles de Gignac

Ángel Correa

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 2: Tigres 1-0 Juárez (0 goles de Correa)
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 3: Toluca 3-4 Tigres (0 goles de Correa)
Leagues Cup 2025, Jornada 1: Tigres 4-1 Houston (2 goles de Correa)
Leagues Cup 2025, Jornada 2: Tigres 2-1 San Diego (2 goles de Correa)
Leagues Cup 2025, Jornada 3: Tigres 1-2 LAFC (0 goles de Correa)
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 4: Tigres 7-0 Puebla (1 gol de Correa)
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 5: Tigres 1-3 América (0 goles de Correa)
Leagues Cup 2025, Cuartos de Final: Inter Miami 2-1 Tigres (1 gol de Correa)
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 6: Mazatlán 2-2 Tigres (1 gol de Correa)
Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 7: Santos 0-1 Tigres (1 gol de Correa)
TOTAL: 8 goles de Correa

Tómalo en cuenta

Números de Ángel Correa, en sus primeros 10 partidos oficiales con Tigres de la UANL:

Goles: 8
Asistencias: 1
Tiros totales: 28
Tiros a gol: 19
Tiros desviados: 9
Minutos de acción: 880


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_31_at_8_16_47_PM_e897310cfc
Leyendas que inspiran: Tigres cae ante Barcelona 3-2
deportes_aaron_ramsey_5aec579012
Aaron Ramsey anota y le da la victoria Pumas 1-0 sobre Atlas
Whats_App_Image_2025_08_31_at_5_01_37_PM_836843b026
En el Tigres contra Barcelona, los recuerdos fluirán en la cancha
publicidad

Últimas Noticias

liberan_86_jovenes_detenidos_en_venezuela_tras_elecciones_ee76501dd3
Venezuela asegura que video de ataque a barco fue hecho con IA
00316165_b581_4637_aa83_91a8f54a84aa_46eb7dddd6
Contempla Congreso educación dual en nueva Ley de Educación
deportes_andrada_0542acf369
Critica Andrada las 'formas' y 'tiempos' de su salida de Rayados
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×