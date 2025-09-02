Ángel Correa, con mejor inicio goleador que André-Pierre Gignac

El delantero argentino de Tigres, Ángel Correa, apenas tiene un mes y 24 días en la Sultana del Norte… y ya registra mejor arranque goleador que André-Pierre Gignac en el club felino.

El goleador sudamericano, quien "aterrizó" en la Sultana del Norte el pasado miércoles 9 de julio, ha marcado ocho dianas en 10 encuentros oficiales, al considerar Liga MX y Leagues Cup.

En la misma cantidad de cotejos, al considerar Liga MX y Copa Libertadores, "Dédé" sumaba siete anotaciones, es decir, una menos que "Angelito".

Actualmente, Gignac es el máximo anotador de la institución auriazul con 217 dianas, repartidas en partidos oficiales de distintas competencias.

Estos son los goles anotados por André-Pierre Gignac y Ángel Correa en sus primeros 10 partidos oficiales con Tigres:

André-Pierre Gignac

Copa Libertadores 2015, Semifinal Ida: Inter de Porto Alegre 2-1 Tigres (0 goles de Gignac)

Copa Libertadores 2015, Semifinal Vuelta: Tigres 3-1 Inter de Porto Alegre (1 gol de Gignac)

Copa Libertadores 2015, Final Ida: Tigres 0-0 River Plate (0 goles de Gignac)

Copa Libertadores 2015, Final Vuelta: River Plate 3-0 Tigres (0 goles de Gignac)

Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 3: Tigres 2-2 Chivas (1 gol de Gignac)

Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 4: León 2-1 Tigres (0 goles de Gignac)

Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 5: Tigres 4-1 Jaguares (3 goles de Gignac)

Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 6: Xolos 1-2 Tigres (0 goles de Gignac)

Torneo Apertura 2015 Liga MX, Jornada 7: Tigres 5-1 Querétaro (1 gol de Gignac)

Torneo Apertura 2015 Liga MX Jornada 8: América 0-1 Tigres (1 gol de Gignac)

TOTAL: 7 goles de Gignac

Ángel Correa

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 2: Tigres 1-0 Juárez (0 goles de Correa)

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 3: Toluca 3-4 Tigres (0 goles de Correa)

Leagues Cup 2025, Jornada 1: Tigres 4-1 Houston (2 goles de Correa)

Leagues Cup 2025, Jornada 2: Tigres 2-1 San Diego (2 goles de Correa)

Leagues Cup 2025, Jornada 3: Tigres 1-2 LAFC (0 goles de Correa)

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 4: Tigres 7-0 Puebla (1 gol de Correa)

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 5: Tigres 1-3 América (0 goles de Correa)

Leagues Cup 2025, Cuartos de Final: Inter Miami 2-1 Tigres (1 gol de Correa)

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 6: Mazatlán 2-2 Tigres (1 gol de Correa)

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 7: Santos 0-1 Tigres (1 gol de Correa)

TOTAL: 8 goles de Correa

Números de Ángel Correa, en sus primeros 10 partidos oficiales con Tigres de la UANL:

Goles: 8

Asistencias: 1

Tiros totales: 28

Tiros a gol: 19

Tiros desviados: 9

Minutos de acción: 880

