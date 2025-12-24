Podcast
Deportes

Emmanuel Cerda le pide a ‘Santa’ títulos para Tigres y Rayados

El exjugador y conductor de Info7, sabe que los clubes se fueron en blanco en 2025, por lo que en su cartita solicita galardones para ambos conjuntos

  • 24
  • Diciembre
    2025

Frente al “arbolito” de Navidad, Emmanuel Cerda recuerda que los clubes varoniles de Tigres y Rayados se fueron en blanco en este año 2025 en cuanto a títulos en torneos oficiales.

Por ello, el exfutbolista mexicano le escribió una carta a Santa Claus… y no para pedirle juguetes, sino campeonatos para el cuadro felino y para el Monterrey, que en 2026 disputarán dos certámenes de Liga MX (Clausura y Apertura), la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.

“Ojalá y que lleguen esos títulos para cualquiera de los equipos regios, se lo merecen, son equipos bastante competitivos, diseñados para poder lograr el Campeonato; esperemos que el próximo año venga de regalo un Campeonato para cualquiera de los dos”, dijo el exdelantero felino y exseleccionado nacional en entrevista con El Horizonte.

El también analista y conductor de la sección de deportes de Info7, noticiero de Azteca Noreste, no se olvidó de sus seres queridos en la carta a Santa Claus.

“Salud para mi familia, para mí, y felicidad… es lo más valioso que podemos tener. Voy a pasar estas fiestas con la familia, con mis papás; el año pasado no fui por trabajo, pero ahora sí estaré con ellos, dos o tres días, y regresamos a trabajar”, puntualizó Emmanuel Cerda, de 38 años de edad y nacido el 27 de enero de 1987 en San Luis Potosí.

“A los aficionados: sean felices, pasen unas bonitas fiestas, disfruten con la familia, y sigan apoyando al futbol, tanto a Monterrey como a Tigres, y sigan demostrando que son la mejor afición de México”, puntualizó.

Un 2025 para el olvido

Estas fueron las competencias que protagonizaron los clubes varoniles de Tigres y Rayados el 2025:

Tigres

  • Torneo Clausura 2025 de Liga MX: Eliminado en Semifinal
  • Torneo Apertura 2025 de Liga MX: Subcampeón
  • Concachampions 2025: Eliminado en Semifinal
  • Leagues Cup 2025: Eliminado en Cuartos de Final

Rayados

  • Torneo Clausura 2025 de Liga MX: Eliminado en Cuartos de Final
  • Torneo Apertura 2025 de Liga MX: Eliminado en Semifinal
  • Concachampions 2025: Eliminado en Octavos de Final
  • Leagues Cup 2025: Se quedó en fase de grupos
  • Mundial de Clubes 2025: Eliminado en Octavos de Final

Por la revancha

Estos son los torneos oficiales que disputarán Tigres y Rayados en 2026:

  • Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
  • Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
  • Copa de Campeones de la Concacaf 2026
  • Leagues Cup 2026

