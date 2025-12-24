Emmanuel Cerda le pide a ‘Santa’ títulos para Tigres y Rayados
El exjugador y conductor de Info7, sabe que los clubes se fueron en blanco en 2025, por lo que en su cartita solicita galardones para ambos conjuntos
- 24
-
Diciembre
2025
Frente al “arbolito” de Navidad, Emmanuel Cerda recuerda que los clubes varoniles de Tigres y Rayados se fueron en blanco en este año 2025 en cuanto a títulos en torneos oficiales.
Por ello, el exfutbolista mexicano le escribió una carta a Santa Claus… y no para pedirle juguetes, sino campeonatos para el cuadro felino y para el Monterrey, que en 2026 disputarán dos certámenes de Liga MX (Clausura y Apertura), la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.
“Ojalá y que lleguen esos títulos para cualquiera de los equipos regios, se lo merecen, son equipos bastante competitivos, diseñados para poder lograr el Campeonato; esperemos que el próximo año venga de regalo un Campeonato para cualquiera de los dos”, dijo el exdelantero felino y exseleccionado nacional en entrevista con El Horizonte.
El también analista y conductor de la sección de deportes de Info7, noticiero de Azteca Noreste, no se olvidó de sus seres queridos en la carta a Santa Claus.
“Salud para mi familia, para mí, y felicidad… es lo más valioso que podemos tener. Voy a pasar estas fiestas con la familia, con mis papás; el año pasado no fui por trabajo, pero ahora sí estaré con ellos, dos o tres días, y regresamos a trabajar”, puntualizó Emmanuel Cerda, de 38 años de edad y nacido el 27 de enero de 1987 en San Luis Potosí.
“A los aficionados: sean felices, pasen unas bonitas fiestas, disfruten con la familia, y sigan apoyando al futbol, tanto a Monterrey como a Tigres, y sigan demostrando que son la mejor afición de México”, puntualizó.
Un 2025 para el olvido
Estas fueron las competencias que protagonizaron los clubes varoniles de Tigres y Rayados el 2025:
Tigres
- Torneo Clausura 2025 de Liga MX: Eliminado en Semifinal
- Torneo Apertura 2025 de Liga MX: Subcampeón
- Concachampions 2025: Eliminado en Semifinal
- Leagues Cup 2025: Eliminado en Cuartos de Final
Rayados
- Torneo Clausura 2025 de Liga MX: Eliminado en Cuartos de Final
- Torneo Apertura 2025 de Liga MX: Eliminado en Semifinal
- Concachampions 2025: Eliminado en Octavos de Final
- Leagues Cup 2025: Se quedó en fase de grupos
- Mundial de Clubes 2025: Eliminado en Octavos de Final
Por la revancha
Estos son los torneos oficiales que disputarán Tigres y Rayados en 2026:
- Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
- Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
- Copa de Campeones de la Concacaf 2026
- Leagues Cup 2026
