Ángel Correa desmiente rumores sobre su fichaje con Tigres

Ángel Correa puso freno a las especulaciones que lo colocaban en Tigres a partir del próximo torneo. En una entrevista con Los Edul, el delantero del Atlético de Madrid fue categórico al negar cualquier preacuerdo con clubes mexicanos o de cualquier otra liga: "No tengo ningún preacuerdo con nadie", aseguró.

Las versiones sobre su inminente fichaje con Tigres habían ganado fuerza en los últimos días, sin embargo, el propio jugador se encargó de desmentirlo.

“Estoy concentrado en terminar la temporada con el Atleti”, dijo Correa, quien tiene contrato vigente hasta 2026.

Aún con un año de contrato en el Atlético

Correa detalló que el club y el técnico Diego Simeone le ofrecieron respaldo, incluso ante una posible renovación. "Gil Marín me dijo que me quería renovar y el Cholo me dijo que estaba contento conmigo", comentó.

No obstante, también admitió que el club le ha dado libertad para elegir su futuro, lo que deja la puerta entreabierta para una salida en el corto plazo.

El Mundial de Clubes, su prioridad inmediata

El delantero argentino explicó que, por ahora, su enfoque está en terminar la campaña y disputar el Mundial de Clubes con el conjunto colchonero, competición que considera una motivación importante antes de tomar cualquier decisión sobre su carrera.

“Es algo que hablé con mi mujer y mis hijas. Puede pasar, pero trato de disfrutar ahora los partidos y los entrenamientos. Cuando acabe el Mundial de Clubes ya veré qué pasa con mi futuro”, señaló.

Sin contactos con River, aunque agradece el interés

Consultado sobre la posibilidad de jugar en River Plate, club con el que también se le ha vinculado, Correa se mostró ambiguo: “Que me vinculen a River me pone contento porque es un gran club, pero no he hablado con Gallardo ni con nadie de River. No sé qué va a pasar”.

Sin prisa por definir su destino

Correa dejó en claro que no tomará decisiones apresuradas. "El Cholo y el club me dieron libertad para decidir mi futuro", insistió. Mientras tanto, descarta cualquier vínculo contractual con Tigres, aunque su salida del Atlético no está descartada.

Así, el posible fichaje de Ángel Correa por Tigres sigue en suspenso. El argentino no lo confirma ni lo descarta, y todo indica que el desenlace llegará tras el Mundial de Clubes.

