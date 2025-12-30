Podcast
Finanzas

Prevén caída del 15% en ventas trimestrales de Tesla

Analistas estiman que Tesla venderá 422 mil autos en el último trimestre de 2025, su primera caída reconocida públicamente por la empresa

  • 30
  • Diciembre
    2025

Las ventas de Tesla en el último trimestre de 2025 caerán un 15 %, hasta unas 422 mil 850 unidades, de acuerdo con cifras recopiladas por la propia compañía a partir de estimaciones de los principales analistas del sector automotriz.

Cambio inédito en la estrategia

Por primera vez en su historia, Tesla optó por asumir de manera pública las previsiones de los analistas, en lugar de divulgar su propia estimación de ventas trimestrales, un movimiento que ha llamado la atención del mercado.

La disminución no tomó por sorpresa a los expertos. Firmas como Kelley Blue Book anticiparon que las ventas de Tesla en Estados Unidos caerían más de 22 % en el último trimestre, principalmente por la eliminación, el 30 de septiembre, de los créditos fiscales de 7 mil 500 dólares para vehículos eléctricos.

Proyecciones a largo plazo

Tesla también incluyó estimaciones de ventas para los próximos años, que se encuentran por debajo de los objetivos planteados previamente por su director ejecutivo, Elon Musk.

Según los analistas, la compañía vendería 1.64 millones de vehículos en 2025 y alcanzaría poco más de 3 millones de unidades en 2029.

El medio especializado Electrek señaló que la publicación de estas cifras podría ser un intento de moderar las expectativas antes del anuncio oficial de entregas, previsto para inicios de enero.

De esta forma, resultados ligeramente superiores a las previsiones podrían presentarse como positivos para los inversionistas.


