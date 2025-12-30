Podcast
Deportes

Brees y Fitzgerald, finalistas al Salón de la Fama de la NFL

Drew Brees y Larry Fitzgerald encabezan a los 15 finalistas al Salón de la Fama 2025; el comité elegirá entre tres y cinco exaltados

El quarterback Drew Brees y el receptor abierto Larry Fitzgerald lideran el grupo de finalistas de la era moderna en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Ambos fueron anunciados este martes entre los 15 candidatos finales.

Otros debutantes destacados

Junto a Brees y Fitzgerald también figuran como finalistas de primer año el ala cerrada Jason Witten y el corredor Frank Gore, quienes completan el grupo de nuevos elegibles que avanzaron en la votación.

Willie Anderson, Torry Holt, Luke Kuechly y Adam Vinatieri regresaron a la etapa final tras avanzar a los últimos siete en la votación.

A ellos se suman Eli Manning, Reggie Wayne, Jahri Evans, Marshall Yanda, Terrell Suggs y Darren Woodson, quienes vuelven a ser considerados.

Votación decisiva en febrero

El comité de selección, integrado por 50 personas, votará el próximo mes y los resultados se darán a conocer el 5 de febrero durante los NFL Honors.

Entre tres y cinco jugadores de la era moderna serán inducidos bajo el formato actual.

Trayectorias históricas

Brees es segundo en la historia de la NFL en yardas por pase y touchdowns, y condujo a los Saints a su primer Super Bowl.

Fitzgerald, ícono de los Cardinals, es segundo de todos los tiempos en recepciones y yardas por aire. 

Witten y Gore también figuran entre los líderes históricos en sus respectivas posiciones.

Además de los finalistas de la era moderna, el comité evaluó a candidatos veteranos y contribuyentes, entre ellos el entrenador Bill Belichick.

Algunos nombres destacados, como Philip Rivers y Steve Smith Sr., no lograron avanzar a esta etapa.


