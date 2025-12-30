Podcast
Deportes

Quiénes son las víctimas del accidente de Anthony Joshua

El boxeador británico, se vio involucrado en un grave accidente automovilístico en Nigeria, que dejó como saldo la muerte de dos personas.

  • 30
  • Diciembre
    2025

El boxeador británico, Anthony Joshua, se vio involucrado en un grave accidente automovilístico en Nigeria, que dejó como saldo la muerte de dos personas. La noticia ha conmocionado al mundo del deporte, y las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas.

¿Qué pasó con Anthony Joshua y su equipo en Nigeria?

El incidente ocurrió mientras Joshua y su equipo viajaban por la autopista estatal de Ogun-Lagos en un vehículo Lexus. Según los reportes oficiales, el automóvil excedía los límites de velocidad y, durante una maniobra de adelantamiento, el conductor perdió el control y se estrelló contra un camión estacionado al lado de la carretera.

anthony joshua accidente nigeria quienes fallecieron.jpg

El portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, Olusegun Ogungbemide, indicó que la investigación preliminar señala que el vehículo “viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión estacionario”.

Quiénes son las víctimas del accidente de Anthony Joshua

Las personas que perdieron la vida son Sina Ghami y Kevin “Latif / Latz” Ayodele, amigos cercanos del boxeador. Sina era coach de fuerza y acondicionamiento, mientras que Latz fungía como su entrenador personal. Ambos acompañaban a Joshua en su viaje rumbo a Ogun, donde la familia del boxeador los esperaba para las celebraciones de fin de año.

Anthony Joshua, nacido en Inglaterra pero de ascendencia nigeriana, viajaba como pasajero en el vehículo durante el siniestro. A pesar de la gravedad del choque, el boxeador sobrevivió y fue trasladado a un centro médico, cuyo nombre no ha sido revelado.

Así quedó el vehículo tras el accidente

El Cuerpo de Policía Federal de Caminos de Nigeria compartió imágenes del auto siniestrado, mostrando daños severos en la parte delantera de la camioneta. La información y fotografías reflejan la violencia del impacto, que terminó con la vida de dos personas y heridas al ex campeón mundial de peso completo.

 

 


