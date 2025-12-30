Podcast
Deportes

Boxeadores reaccionan a accidente de Anthony Joshua en Nigeria

El ex campeón británico de peso pesado sufrió lesiones menores y se encuentra bajo observación, mientras que sus amigos fallecieron en el incidente

La comunidad del boxeo expresó su apoyo y condolencias a Anthony Joshua tras el accidente automovilístico que dejó muertos a dos de sus cercanos colaboradores en Nigeria. El ex campeón británico de peso pesado sufrió lesiones menores y se encuentra bajo observación, mientras que sus amigos Sina Ghami y Latif Ayodele fallecieron en el incidente.

El campeón británico de peso pesado Tyson Fury lideró los homenajes, publicando en Instagram:

“Esto es muy triste. Que Dios les dé una buena cama en el cielo”.

Por su parte, Chris Eubank Jr expresó sus condolencias en X:

“Gracias a Dios nuestro campeón de peso pesado sobrevivió a ese horrible accidente automovilístico. Oren por los dos soldados caídos Latz & Sina y sus familias. Conocía a ambos… eran genuinamente buenos hombres. Descansen en paz, chicos”.

La boxeadora británica Shannon Courtenay, quien peleó recientemente en Miami, compartió en Instagram una foto con Joshua y pidió:

“Además de Sina y Latz, por favor mantengan al gran hombre (Joshua) en sus oraciones. Ningún hombre debería pasar por lo que él pasó hoy, perdiendo a sus dos mejores amigos”.

El ex campeón mundial Wladimir Klitschko, quien enfrentó a Joshua en Wembley en 2017, comentó en X:

“Estoy profundamente entristecido al escuchar sobre AJ y su grupo de amigos cercanos. Siempre lo he considerado un verdadero caballero que merece mi máximo respeto. Mi corazón está con él y le deseo lo mejor en este difícil momento”.

¿Qué pasó con Anthony Joshua y su equipo en Nigeria?

El accidente ocurrió el lunes en una carretera principal que conecta Lagos y el estado de Ogun, debido a exceso de velocidad y adelantamiento indebido, según informó el Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria. El vehículo de Joshua chocó con un camión estacionado, y testigos señalaron que un neumático estalló a alta velocidad.

Joshua, medallista de oro olímpico y ex campeón mundial de peso pesado, había ganado recientemente una pelea contra el Youtuber convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre, mejorando su condición física para futuros títulos.

accidente anthony joshua quienes murieron entrenador.jpg

Accidente desata preocupaciones por la seguridad vial en Nigeria

El accidente ha reavivado la preocupación por la seguridad vial en Nigeria, donde los accidentes son frecuentes. En 2024, el país registró 5.421 muertes en 9.570 accidentes, 340 más que en 2023, según el Cuerpo Federal de Seguridad Vial.

Expertos señalan que el mal estado de las carreteras, la aplicación laxa de las leyes de tráfico y la indisciplina de conductores contribuyen a estas cifras. Los camiones estacionados a la orilla de las carreteras, como el que provocó el accidente de Joshua, son una constante y causan numerosos accidentes y atascos.

Monisola Abosede, residente de Lagos, comentó:

“Todos tienen prisa por llegar a algún lugar; la gente siempre está en movimiento”. Su experiencia con dos accidentes solo en diciembre refleja el peligro cotidiano que enfrentan los conductores en la ciudad.

 

Con información de AP


