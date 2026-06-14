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Nacional

Presidenta hace visita sorpresa para entregar boletos en SLP

Este acto, sencillo pero emotivo, se llevó a cabo en el salón de actos de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí

  • 14
  • Junio
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó esta mañana en esta ciudad la entrega de los boletos para que los jóvenes ganadores del mundialito escolar puedan asistir a un partido del mundial de FIFA 2026.

La visita de la presidenta no se hizo pública, ya que no estaba oficialmente programada en San Luis Potosí.

El gobernador Ricardo Gallardo dio cuenta de esta entrega a través de las redes sociales, en la que también estuvo el director del IMSS, Zoé Robledo.

Gallardo Cardona comentó "¡El talento potosino sigue llegando más lejos!" Informó que acompañó a la presidenta Sheinbaum Pardo a entregar boletos a las y los jóvenes que representaron con orgullo a San Luis Potosí en el Futsal Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026.

Gallardo Cardona indicó que los integrantes del equipo Tuneros de San Luis Potosí, campeones nacionales del torneo, recibieron sus boletos para presenciar el partido Corea del Sur vs. Sudáfrica.

Las Leonas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, subcampeonas del Torneo Femenil Nacional de Futsal Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026, recibieron sus boletos para disfrutar del encuentro Suecia vs. Túnez.

"¡A poner en alto a San Luis Potosí y vivir una experiencia mundialista inolvidable!", expresó el mandatario.

El acto, sencillo, pero emotivo, se llevó a cabo en el salón de actos de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, ubicada en la colonia Tierra Blanca, en la capital del estado.


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