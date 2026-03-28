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‘Checo’ Pérez ve progreso en Japón, pero apunta a mejorar

El piloto mexicano Sergio Pérez saldrá desde el fondo en Suzuka, aunque confía en el potencial de su equipo para remontar

  • 28
  • Marzo
    2026

El mexicano Sergio Pérez consideró positivo el rendimiento de su escudería, pese a que arrancará desde la decimonovena posición este domingo en el Gran Premio de Japón, tercera fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

El piloto de Cadillac señaló que, aunque el resultado en la clasificación no fue ideal, representa un avance para el equipo en su temporada debut.

“El resultado y la posición es buena para el equipo, pero aún tenemos más potencial”, afirmó el tapatío desde el circuito de Suzuka Circuit.

Problemas técnicos por resolver

Pérez explicó que uno de los principales inconvenientes ha sido la gestión de la energía, un aspecto clave en el rendimiento del monoplaza.

“Hemos tenido algunos problemas con la gestión de la energía. Espero que mañana podamos optimizarla, ya que hay mucho tiempo que tenemos que ganar”, comentó.

De cara a la carrera, el subcampeón del mundo mantiene expectativas moderadas, pero confía en poder pelear posiciones si logran mejorar el rendimiento.

“Nuestro objetivo es terminar la carrera, y espero que mañana podamos estar ahí, en la lucha”, concluyó el piloto mexicano.

Con experiencia, seis victorias y 39 podios en la categoría, ‘Checo’ buscará remontar desde el fondo de la parrilla en un circuito exigente como Suzuka, donde la estrategia y la precisión serán determinantes.


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