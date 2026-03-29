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¡Victoria! Alexa Grasso noquea a Maycee Barber en primer round

Tan solo unos segundos bastaron para que la mexicana lograra desplomar, con un contundente pero brutal golpe, a la estadounidense

  • 29
  • Marzo
    2026

La mexicana Alexa Grasso salió victoriosa la noche de este sábado, luego de noquear de manera impactante a su rival Maycee Barber durante el primer round de combate disputado en la Pledge Arena en Seattle, Washington D.C.

La peleadora mexicana se encontraba en el minuto 2:20 del cronómetro cuando, en una combinación, el segundo golpe denominado "gancho" logró conectar con el rostro de la estadounidense para desestabilizarla. Tal fue la efectividad de su impacto que Barber se desplomó sin control en las piernas. Este momento fue crucial debido a la capacidad de reacción de Grasso al aprovechar para aplicarle una llave al cuello. 

Sin embargo, el árbitro se dio cuenta de las condiciones en que se encontraba Barber para detener el combate. Al soltarla, la estadounidense se abrazó a la pierna izquierda del referí para protegerse.

Cuando el árbitro logró estabilizarla, se dio cuenta de que la vista de la peleadora estaba totalmente desubicada, por lo que comenzó el protocolo de knockout para brindarle la atención médica correspondiente.

Alexa Grasso esperó a un costado de Barber mientras recobraba la conciencia

Durante varios minutos, el doctor continuó revisando a Barber, a quien le costaba recobrar el conocimiento. Esto preocupó a la mexicana, quien se quedó a su costado, hincada en espera de que su rival lograra levantarse.

La estadounidense logró recuperarse en ese momento, por lo que logró estar en buenas condiciones para escuchar la decisión de los jueces.

Ahora la mexicana cuenta con 17 victorias, cinco derrotas y un empate con una efectividad del 31.6% y 12 de 38 golpes de poder durante este combate.

 

 


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