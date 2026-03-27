FIFA ordena eliminar publicidad de estadios NFL rumbo al Mundial

A menos de 80 días para el arranque de la Copa Mundial 2026, la FIFA ordenó eliminar toda publicidad comercial de los estadios que serán sede en Estados Unidos.

La medida incluye no solo anuncios visibles, sino también los nombres patrocinados de los recintos, en un intento por proteger los derechos exclusivos de sus socios comerciales.

Recintos emblemáticos de la NFL como el SoFi Stadium, el AT&T Stadium, el Lumen Field, el Lincoln Financial Field y el Hard Rock Stadium deberán ocultar o retirar cualquier referencia comercial.

Durante el torneo, todos adoptarán nombres neutros vinculados a su ciudad, como parte de los acuerdos firmados con la FIFA desde hace años.

Una cláusula contractual es clara: “no habrá publicidad dentro, alrededor o en el espacio aéreo del estadio”, salvo la autorizada por el organismo.

El caso Atlanta: un logo imposible de ocultar

El mayor desafío está en el Mercedes-Benz Stadium, donde el logo de la automotriz alemana no es un simple anuncio: forma parte de la estructura del inmueble.

La estrella de la marca está integrada en el techo retráctil del estadio, compuesto por ocho paneles móviles de aproximadamente 500 toneladas cada uno.

“No es solo el techo. También está en las fachadas… y no son pequeños, son grandes. Es parte del diseño”, explicó Adam Fullerton, vicepresidente de operaciones del recinto.

FIFA cede ante el riesgo estructural

Tras meses de negociaciones, la FIFA optó por hacer una excepción en Atlanta, la cual es retirar o cubrir el logo, pero implicaría riesgos estructurales y costos millonarios.

Aun así, el estadio perderá su nombre comercial y será identificado únicamente como “Atlanta Stadium” durante el torneo.

La decisión también responde a conflictos comerciales. La presencia de Mercedes-Benz choca con patrocinadores oficiales del Mundial como Hyundai y Kia.

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