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Regiomontano hace historia en NCAA con oro en plataforma

El regiomontano Emilio Treviño se coronó campeón nacional con Texas A&M tras imponerse en la final de plataforma en Atlanta

  • 29
  • Marzo
    2026

El clavadista regiomontano Emilio Treviño firmó una hazaña histórica al proclamarse campeón nacional de la NCAA Division I Men's Swimming & Diving Championships en la prueba de plataforma, representando a la Universidad de Texas A&M.

Con una puntuación de 465.30 unidades, Treviño se colocó en lo más alto del podio durante la competencia celebrada en Atlanta, superando a Tyler Wills y a Jesús González en una final de alto nivel.

Un título histórico para Texas A&M

La victoria del mexicano no solo representa un logro individual, sino que también marca un antes y un después para su universidad, al convertirse en el primer campeón de plataforma en la historia de Texas A&M.

Además, el regiomontano alcanzó este título en su año de freshman (novato), un hecho poco común en el exigente circuito colegial estadounidense, donde suele predominar la experiencia.

Con ejecuciones técnicas precisas y gran temple desde los 10 metros, Treviño dominó la competencia de principio a fin, consolidándose como una de las promesas más destacadas de los clavados mexicanos.

Su camino al campeonato incluyó una destacada actuación en la fase clasificatoria de Zona D, donde registró marcas de 772.20 en plataforma y 735.25 en trampolín de tres metros, lo que anticipaba su potencial.

Antes de su llegada a la NCAA, el mexicano ya había dado muestras de su calidad al coronarse en el Junior Pan American Championships 2024 en la prueba de plataforma.

La consagración de Emilio Treviño se suma a un momento destacado para el deporte mexicano en el ámbito universitario de Estados Unidos. Días antes, la esgrimista Natalia Botello también se coronó campeona nacional universitaria en sable femenil.

 

 


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