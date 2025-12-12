Podcast
Finanzas

Avanza coordinación ambiental entre México, EUA y Canadá

México, EUA y Canadá reforzaron su coordinación ambiental en la cuarta reunión del Comité del T-MEC, revisaron avances y compartieron prácticas

  • 12
  • Diciembre
    2025

Las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá sostuvieron la cuarta reunión del Comité de Medio Ambiente del T-MEC, un encuentro enfocado en revisar los avances del Capítulo 24, afinar mecanismos de colaboración y definir acciones comunes para enfrentar retos regionales en materia ambiental.

Presentan avances y prioridades conjuntas

Durante la sesión, los tres países detallaron iniciativas relacionadas con la protección de ecosistemas, manejo sostenible de bosques y áreas naturales protegidas, así como estrategias para frenar delitos ambientales y reducir la basura marina.

Las autoridades coincidieron en que la cooperación técnica y el intercambio de información siguen siendo clave para aprovechar a fondo los beneficios del acuerdo comercial en el ámbito ecológico.

Además, representantes de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) expusieron los proyectos en curso, sus prioridades estratégicas y los expedientes generados a partir del mecanismo de Peticiones Ciudadanas sobre Aplicación de la Legislación Ambiental.

Este punto permitió identificar nuevas oportunidades para coordinar esfuerzos y optimizar la operación del Capítulo 24.

Sesión pública y participación ciudadana

Como establece el T-MEC, se llevó a cabo una sesión pública virtual en la que las delegaciones compartieron los resultados del encuentro y los hallazgos derivados de la revisión quinquenal del capítulo ambiental, realizada en junio de 2025.

En el espacio participaron académicos, organizaciones civiles, cámaras empresariales y otros actores interesados, quienes enviaron preguntas sobre la implementación del capítulo y solicitaron mayor claridad en ciertos procesos.

Camino hacia la revisión de 2026

Los tres gobiernos coincidieron en que los avances reportados fortalecen el cumplimiento del tratado y ayudan a perfilar un escenario favorable rumbo a la revisión integral del T-MEC prevista para 2026.

México reiteró su disposición a mantener una agenda ambiental regional sólida, centrada en el desarrollo sostenible, la prosperidad compartida y la transparencia.


