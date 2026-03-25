Anuncia Tigres salida de su presidente Mauricio Culebro

El Club Tigres UANL anunció el inicio de un proceso de sucesión en su presidencia, como parte de una transición planificada que busca mantener la estabilidad y continuidad del proyecto deportivo e institucional.

Tras cinco años al frente del club, Mauricio Culebro dejará el cargo el próximo 1 de junio, fecha en la que comenzará una nueva etapa profesional fuera de la institución.

A partir de esa misma fecha, Carlos Emilio González asumirá la presidencia del club, reportando directamente a Mauricio Doehner, quien encabeza el Comité de Enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

El nuevo presidente cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en la industria, con trayectoria en distintos mercados y continentes, lo que, de acuerdo con el club, aportará una visión estratégica para la siguiente etapa.

“Asumir la Presidencia de Club Tigres representa el mayor honor de mi vida profesional. Integrarme a una institución con tanta historia implica una gran responsabilidad”, expresó González.

Nuevo reto para Culebro

Por su parte, Culebro se integrará como presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, grupo propietario de equipos como el Atlanta United FC, además de otras franquicias deportivas en Estados Unidos.

Desde esta posición, continuará vinculado al desarrollo del futbol y al fortalecimiento de relaciones deportivas entre México y Estados Unidos.

“Ha sido un honor liderar esta gran institución. Agradezco profundamente a la afición, jugadores, jugadoras y a todos los que forman parte del club”, señaló Culebro.

Resultados de su gestión

Durante su etapa al frente del club, Tigres consolidó resultados tanto en la rama varonil como femenil:

3 finales de Liga MX varonil y 1 campeonato

1 Campeón de Campeones

1 Campeones Cup

5 finales en Liga MX Femenil y 4 títulos

3 Campeón de Campeones femenil

Además, se impulsó el crecimiento institucional con proyectos como el Centro de Entrenamiento Tigres, el fortalecimiento de fuerzas básicas y la proyección internacional del equipo.

Como parte de los cambios, Carlos Valenzuela asumirá el cargo de vicepresidente ejecutivo. El directivo cuenta con más de 15 años en la industria y experiencia como consultor de FIFA.

Su incorporación en esta nueva posición busca dar continuidad operativa y mantener la evolución del club en el ámbito deportivo y administrativo.

El club informó que durante los próximos dos meses se llevará a cabo un proceso de transición ordenado entre Culebro y González, con el objetivo de asegurar estabilidad en la toma de decisiones.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la afición y con la consolidación de su proyecto a largo plazo.

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